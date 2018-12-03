1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'li Yalçın: Tüzüğe ilişkin iddialar mesnetsiz ve asılsız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, MHP Tüzüğü'ne ilişkin bazı iddiaların "mesnetsiz ve asılsız" olduğunu belirtti
03 Aralık 2018 14:05
Yazdır
MHP'li Yalçın: Tüzüğe ilişkin iddialar mesnetsiz ve asılsız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın bazı ön yargıları yıkması ve Türk siyasetinin dinamiklerini değiştirmesinden sonra, muarız çevreler tarafından hem ittifak hem de MHP aleyhinde algı faaliyetleri yürütüldüğünü belirtti.

Ancak Cumhur İttifakı'na dönük kötüleme ve karalama çabalarının sonuç vermediğini, aksine milletin ittifaka ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sahip çıktığını ifade eden Yalçın, 24 Haziran'da alınan başarılı neticenin, bu gerçeğin ispatı olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için de gündeme gelmiş olmasından telaşa kapılan çevrelerin bu kez yeni entrikalar peşinde koşmaya başladığına, nevzuhur karalama kampanyaları başlattığına dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP'nin siyasetteki tutarlı, kararlı, tavizsiz ve net tutumuyla sadece millet menfaatlerini esas alan ilkeli duruşu karşısında surda bir gedik, karıştırılacak bir açık bulamayan çevreler, son günlerde MHP Tüzüğü'nde yer alan bazı maddeler üzerinden partimize saldırı gayretine girmişlerdir. Buna göre, 'MHP üyeleri ve adaylarının bir başka parti lehinde propaganda çalışması yapmasının kesin ihraç sebebi olduğu' öne sürülmüştür. Bu iddialar, kesinlikle mesnetsiz ve asılsızdır."

"Cumhur İttifakı Anayasa ve yasalara uygun bir siyasi iş birliğidir"

Partilerinin tüzüğünde, "Kendi partisinin tutumu, politikaları ve yetkili kurullarca alınan kararlar aleyhinde bulunmak ve partiye zarar vermek" eylemlerinin ihraç gerekçesi olduğuna işaret eden Yalçın, "Cumhur İttifakı, hüdayınabit ve gayrimeşru bir olgu değildir. TBMM'de milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmiş yasal bir ittifaktır. Cumhur İttifakı anayasa ve yasalara uygun bir siyasi iş birliği olarak vücuda gelmiştir. Arkasında da demokratik meşruiyetini sağlamlaştıran güçlü bir halk desteği vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, MHP'nin 30 Eylül 2018'de Kızılcahamam'da yapılan toplantısında da MYK tarafından Bahçeli'ye yasalar ve parti tüzüğü çerçevesinde yerel seçimlerde ittifakın sürdürülmesi konusunda tam yetki verildiğini hatırlattı.

Kimi medya organlarının maksatlı yorum ve zorlama içtihatlarla Cumhur İttifakı'na zarar vermeye çabaladığını vurgulayan Yalçın, bu çevrelerin Cumhur İttifakı'nı etkisiz hale getirecek somut bir suçlama, elle tutulur gözle görülür bir kusur bulamadıkları için hukuki metinleri saptırma yoluna illüzyonlara tevessül ettiklerini belirtti.

Yalçın, bu iddiaların, "MHP'de tutunamayarak deve boncuğu gibi İP'te dizilenlerce" medya mensuplarına iletildiğini öne sürerek, "Yalancıların mumu 31 Mart'ta yatsıya da kalmayacak, ilk akşamdan sönecektir." ifadesini kullandı.

Mehmet Tosun
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,678 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'de 94 ruhu ile 2023
04 Aralık 2018 07:05		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a El Libertador nişanı
04 Aralık 2018 03:18
Erdoğan: Venezuela'da Cami inşa etmeyi planlıyoruz
04 Aralık 2018 02:19		 CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
04 Aralık 2018 01:13
4 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
04 Aralık 2018 00:02		 MEB'den 'Müge öğretmen' açıklaması
03 Aralık 2018 23:44
Kayıp dağcıyı bulma çalışmaları devam ediyor
03 Aralık 2018 22:26		 Türkiye'den 'yerli ilaç' atağı
03 Aralık 2018 21:41
'Fırsat vermemeliyiz. Yoksa avuçlarında oynatırlar'
03 Aralık 2018 21:01		 '53 bin 964 engelliye kamuda iş imkanı sağladık'
03 Aralık 2018 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce sokaklardaki sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından toplanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Zehirlenme tedbiri... Her gün bir öğretim üyesi öğrencilerle yemek yiyecek
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: Venezuela'da Cami inşa etmeyi planlıyoruz
4 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Fatih'te silah sesleri! Özel harekat bölgeye sevk edildi
Tarım Bakanlığı, unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
Sevgilisinin evinin önünde kafasına sıktı
Sancaktepe'de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a El Libertador nişanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vergi cenneti 3
bulutlu ve yağmurlu bir gün 1
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 6
zaman 1
faturanın üzerindeki ayak izi 1
badem yağı 1
spor düşmanı yazarlar 1
acun ılıcalı 3
gidiş dönüş 2
özgür tüzer 2
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Devlet Korumasında Yetişen 3274 Kişi Alınacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 43 mühendis alacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam