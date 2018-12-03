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Londra Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlatıldı

Adalet Bakanlığı: (Akın İpek'in İngiltere'den iade süreci) Londra Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlatılmış ve Ankara'ya çağrılmıştır
03 Aralık 2018 14:17
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Londra Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlatıldı

Adalet Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Akın İpek'in İngiltere'den iade süreciyle ilgili sosyal medyada yer alan ve Adalet Bakanlığı tarafından gönderildiği iddia edilen yazının gerçeği yansıtmadığı, Londra Adalet Müşaviri hakkında 30 Kasım 2018 itibarıyla inceleme başlatıldığı ve ilgilinin aynı tarihte Ankara'ya çağrıldığı belirtildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, FETÖ firari sanıklarının İngiltere'den iadesi sürecinde gündeme gelen ve içeriğinde Yargıtay içtihatlarıyla ilgili değerlendirmeler bulunan bir yazıyla ilgili açıklama yapma gereği doğduğu bildirildi.

Bakanlığın, sosyal medyada dolaşan haber ve yorumlar üzerine hemen inceleme başlattığına değinilen açıklamada, "Akın İpek davası" olarak da bilinen iade davasında, İngiliz mahkemesince ek bilgi taleplerinin, Bakanlık tarafından 87 sayfalık ayrıntılı bir metinle karşılandığı, bu bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak 13 Eylül 2018'de yazı ile diplomatik yoldan gönderildiği vurgulandı.

- "Kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir"

Bu yazı ve eklerinde haberlere konu olan değerlendirmelerin yer almadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanık ve avukatlarının, Türkiye'deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir.

Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı, herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir.

Dış muhataplarımızın (İngiltere yetkili adli mercilerinin) bu çerçevede bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Londra Adalet Müşaviri hakkında 30 Kasım 2018 itibarıyla inceleme başlatılmış ve ilgili aynı tarihte Ankara'ya çağrılmıştır."
Anadolu Ajansı
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