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FETÖ sanığı eski başsavcıya hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, İzmir Adliyesi ile Samsun Bölge Adliyesi başsavcılığı yapan Hüseyin Baş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
03 Aralık 2018 14:25
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FETÖ sanığı eski başsavcıya hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski başsavcı Hüseyin Baş'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İzmir Adliyesi ile Samsun Bölge Adliyesi başsavcılığının ardından Gaziantep Adliyesi'ne cumhuriyet savcısı olarak atanan ve KHK ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Hüseyin Baş ile avukatı katıldı.

Sanık Baş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullandığı yönündeki raporun gerçeği yansıtmadığını savundu.

Herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne süren sanık Baş, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock programını kullandığını, HSYK 2014 seçimlerinde örgütün bağımsız adaylarından olduğunu ve bu süreçte de ByLock kullandığının tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Baş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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