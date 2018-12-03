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İstanbul'da 48 adet suikast silahı ele geçirildi
İstanbul'da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda 4 ayrı kargoda 48 adet suikast silahı ele geçirildi
İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nde yapılan denetimler sırasında riskli görülen bir kargoyu fiziki aramaya aldı.
"CNC Torna Tezgahı Parçaları" olarak beyan edilen posta önce X-Ray taramasından sonra fiziki aramaya yönlendirildi. Yapılan aramada paketin içerisinde makine parçalarının arasında zulalanmış şekilde 24 adet silah üst mekanizması, aksam ve parçaları tespit edildi.
BİNLERCE KARGO İNCELENDİ
Ele geçirilen silahların geri kalan parçalarının tespit edilmesi için gümrük muhafaza ekipleri İstanbul'da on binlerce kargoyu mercek altına aldı. Üç gün sonra yine İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nde farklı bir kişiye gelen şüpheli bir paket daha incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde makine parçası olarak beyan edilen kargonun içerisinde 8 adet silah mekanizması olduğu tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, aynı şekilde 2 farklı kargoda daha 16 adet silah mekanizması ile silahlara ait şarjör ele geçirdi.
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