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FETÖ tutuklusu : Örgüt ile halkı kaynaştırmada vitrin olarak kullanıldık

Erzincan'da FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan "Maceracı" isimli programın sunucusu Murat Yeni, savcılık ifadesinde örgütün etkinliklerinde kendisinin vitrin olarak kullanıldığını anlattı
03 Aralık 2018 14:40
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FETÖ tutuklusu : Örgüt ile halkı kaynaştırmada vitrin olarak kullanıldık

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni, savcılık ifadesinde örgütün etkinliklerinde kendilerini vitrin olarak kullandığını anlattı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 Kasım 2018'de İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Murat Yeni'nin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Yeni'nin, örgütün faaliyetlerine katılarak, sunuculuğunu yaptığı televizyon programı vesilesiyle geldiği Erzincan'da "himmet" adı altında vatandaşlardan para topladığı ve sosyal medya hesaplarından örgütü övücü ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Savcılık ifadesinde, örgütün medya yapılanması ve örgüt üyelerinin bu yapılanma içerisinde tasnif edilmelerine ilişkin bilgiler aktaran Yeni, şunları ifade etti:

"Ben, hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez kanalda cemaat sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbetlerin büyük kısmı kanalda gerçekleşirdi. Katılmış olduğum sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu."

"Örgüt bizi vitrin olarak kullandı"

Murat Yeni, hazırlamış olduğu "Maceracı" isimli programdan dolayı ülke genelinde tanınan ve sevilen bir simaya sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Düzenlenen etkinliklerde şahsımın seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuma bağlıyorum. Katıldığım söz konusu etkinlikleri düzenleyen kesimin daha çok FETÖ'ye müzahir işletme ve kuruluşlar olması yine bu örgüte müzahir televizyon kanalında program yapıyor olmama bağlıyorum. Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanıyordu. Etkinliklerden beklediği fayda da bundan ibaret."

Program bütçelerinin kısıtlı olması sebebiyle gittikleri illerde FETÖ'nün yurt ve okullarında konakladıklarını belirten Yeni, masrafların bir kısmının ise yine örgüt kuruluşları ve işletmelerince karşılandığını aktardı.

Yeni, ifadesinde profesyonel sunuculuk yaptığını bildirerek "Çekim yapacağım iller ve o ildeki esnafı Samanyolu televizyonunda konu araştırmacısı olarak görev yapan İlyaz Nayir belirlerdi. Biz de o ile gittiğimizde bu kişinin sağladığı irtibatla görüşür çekim yapardık." ifadesini kullandı.

Geçmişte bir röportajında örgütün önemli isimleri hakkında söylediği övücü sözleri sorulan Yeni, "O gün itibarıyla ben örgütün gerçek yüzünü görememiştim. O döneme kadar tanıdığım bu yapıya mensup insanları hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eğitim gönüllüsü insanlar olarak bilirdim. Bu şok ortamında birden bu insanlardan kopup farklı ve daha sağlıklı analiz yapabilme imkanımız bulunmamaktaydı." şeklinde savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Yeni, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 29 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Anadolu Ajansı
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