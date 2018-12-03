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Zeytin hırsızları yakalandı
Bursa Gemlik'te bahçelerdeki zeytin ağaçlarından 1 ton zeytin çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı
Bursa'nın Gemlik ilçesi, Büyükkumla ve Karacaali mahallelerindeki bahçelerinde bulunan ağaçlarından zeytinlerin toplandığını fark eden üreticiler, jandarmaya şikayette bulundu.
Harekete geçen Gemlik Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yeri çevresinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde bir ton zeytin ele geçirdi.
Araçta bulunan S.T., A.T. ve O.Y. gözaltına alındı. Daha önce iki zeytinlikte meydana gelen hırsızlık olayının faillerinin de aynı zanlılar olduğu belirlendi.
Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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