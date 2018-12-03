HÜDA PAR : FETÖ'ye karşı mücadeleyi destekliyoruz

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, "FETÖ mağduru binlerce insan var cezaevlerinde. Bunun mutlaka görülmesi lazım. Sadece cezaevinde değil, dışarıda olup da mağdur olanlar var. FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğu ve nasıl kumpaslar kurduğu, nasıl bir ihanet içinde olduğu görüldükten sonra yaptıkları bütün işlere şüpheyle bakılması gerekiyor." dedi.

Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada FETÖ'nün 2011 yılında isimsiz ihbar maillerini gerekçe göstererek kurduğu kumpas sonucu hazırladığı dosyada genel başkan yardımcıları Sait Şahin ve Mehmet Bahattin Temel ile gazeteci Fikret Gültekin'i yasa dışı örgüte üye olmak suçu işledikleri gerekçesiyle cezalandırdığını, İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği bu mahkumiyet kararının ise Yargıtay tarafından onandığını söyledi.

Mahkumiyet kararları Yargıtayca onanan Şahin, Temel ve Gültekin hakkındaki işlemleri yürüten kolluk görevlileri ile iddianameyi hazırlayan savcı ve mahkeme başkanın da aralarında bulunduğu kişilerin neredeyse tamamının FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarıldığını, bazılarının halen tutuklu olduğunu dile getiren Sağlam, bu ve bunun gibi FETÖ'cülerin yürüttüğü dosyaların yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

FETÖ'nün, hem emniyet, hem yüksek yargıda etkili olduğu dönemde birisini bertaraf etmek istediklerinde çok fazla hukuki gerekçelere gerek duymadığını vurgulayan Sağlam, "FETÖ kendisine rahatsızlık verebileceğini düşündüğü bütün grupları bertaraf etmek için uğraştı. Gerek İslami hassasiyeti olan gruplar, gerekse sol gruplardan kendilerine engel olarak gördüklerini kumpaslarla bertaraf etmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

"FETÖ mağduru binlerce insan cezaevinde"

Sağlam, FETÖ'nün kumpasları dolayısıyla cezaevinde binlerce kişi olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Cezaevlerinde FETÖ mağduru binlerce insan var. Bunun mutlaka görülmesi lazım. Sadece cezaevinde değil, dışarıda olup da mağdur olanlar var. FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğu ve nasıl kumpaslar kurduğu, nasıl bir ihanet içinde olduğu görüldükten sonra yaptıkları bütün işlere şüpheyle bakılması gerekiyor. FETÖ'nün başlattığı soruşturmaların olduğu gibi devam ettirilmesini yadırgıyoruz. Bunun öyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz."

Arkadaşlarına verilen cezanın ardından gerekli itirazları yaptıklarını dile getiren Sağlam şöyle konuştu:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itirazımı yaptık. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkımız vardı. Arkadaşlarımız onu da yaptı. Kanun yolları neyse, sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunun yanında bunu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Adalet şahıslara bağlanabilecek bir husus değildir. Bir yerde bir haksızlık varsa bütün insanları ilgilendiriyor. Bugüne kadar sadece bize karşı yapılan haksızlıkları değil, bizim dışımızda yapılan haksızlıkları gündeme getirip mücadele ettik."

Parti yöneticilerine verilen cezanın HÜDA PAR'ın politikalarında bir değişikliğe neden olmayacağını vurgulayan Sağlam, "Şahıslara göre politika belirleyen bir parti değiliz. Bugüne kadar dile getirdiğimiz hususlarda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gördük. Partiyi ilk kurduğumuz andan itibaren 'hakkaniyet ve adalet' dedik. Ülkemize huzur ve refahın gelmesi için insanlarımızın mutlu olması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"FETÖ'ye karşı mücadeleyi destekliyoruz"

FETÖ'yle mücadelenin önemine işaret eden ve bilerek ve isteyerek FETÖ'ye yardım edenlerin cezalandırılması gerektiğini belirten Sağlam, şunları aktardı:

"Masum insanların zarar görmemesi lazım. 15 Temmuz'da nasıl bir ihanet içinde olduklarını gördük. İlk anlardan itibaren Cumhurbaşkanımızın insanları sokağa davet etmesinden önce arkadaşlarımız sokağa çıkıp buna karşı direndi. Darbecilere karşı yapılan mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bu mücadelenin hukuk içerisinde olması lazım. Bir zulme mahal vermemek lazım. Örgütün iç yüzünü görüp, onlardan ayrılanlara kol kanat germek lazım."

"Partimize yönelik bir karar değil"

Adaletin herkese lazım olduğunu vurgulayan Sağlam, "Adalet hiçbir şeye feda edilemez. Kurumların ve devleti idare edenlerin adalet konusunda çok sağlam durması gerekiyor. Arkadaşlarımıza verilen ceza daha önce de söylediğimiz gibi, partimize yönelik bir karar değil. Adalet herkesi ilgilendirdiği için bütün insanlığa karşı verilmiş bir cezadır." dedi.

Sağlam, adaletin kişilere göre değişen bir husus olmadığını ifade ederek, "Bir kişi zulme maruz kalıyorsa onun için bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyoruz. FETÖ mağduru binlerce insan cezaevinde. Bunun mutlaka görülmesi lazım. Zulme ve kumpasa uğramış insanların çığlıkları duyulmalı. Adalet terazisini çok hassas tutmak lazım. Bir mazlum için on suçlu bırakılabilir. Ama bir suçluyu yakalamak için on mazlumu cezaevine atmak adaletin kabul edeceği bir husus değil." diye konuştu.