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Uyuşturucuyu oksijen tüpüne gizlemişler
Diyarbakır'da kamyon kasasına yüklenmiş römorktaki oksijen tüplerinde 26 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da oksijen tüplerinde 26 kilogram esrar bulundu.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine kent merkezine giriş yapan bir kamyonu durdurdu.
Yapılan aramada kamyonun kasasına yüklenmiş traktör römorkunun içindeki 4 oksijen tüpüne gizlenmiş 26 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hasan Namlı
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