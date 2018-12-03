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19 yıl önce gördüğü rüya ile meslek sahibi oldu

Adıyaman'da 19 yıl önce kaza geçiren ve yoğun bakım ünitesinde 40 gün kalan Mehmet Çoban (50), rüyasında sürekli kendisini mezar taşı yaparken gördü. Çoban, iyileştikten sonra rüyasında gördüğü mezar taşını meslek olarak yapmaya başladı
03 Aralık 2018 15:09
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19 yıl önce gördüğü rüya ile meslek sahibi oldu

İnşaat işçisi olan Mehmet Çoban, 1999 yılında trafik kazasında ağır yaralandı.

Kaza sonrası durumu ağır olduğu için Malatya'ya götürülen Çoban, 40 gün boyunca Turgut Özal Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. İyileştikten sonra kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını ve yoğun bakımdayken sürekli rüyasında kendisini mezar taşı yaparken gördüğünü anlatan Çoban, bu mesleğe merak sardı.

İyileşmesinin ardından mezarlığa gidip, mezar taşı ustalarıyla tanışarak rüyasını anlattığını ve iş istediğini belirten Çoban, "Kendimi toparladıktan sonra da rüyalarımda sürekli mezar taşı yaptığımı görüyordum.

Sonra bir mezarcının yanına giderek çırak olarak çalışmaya başladım, Kendimi geliştirdikten sonra da kendi işimi yapmaya başladım ve şu anda rüyamda gördüğüm gibi mezar taşı imal ediyorum" dedi.


Yoğun bakımdayken sürekli rüyasında kendisini mezar taşı yaparken gördüğünü anlatan Mehmet Çoban, bu mesleğe merak sardı.


ÖLMEDEN MEZAR YAPTIRIYORLAR


Yoğun bakımda gördüğü rüyanın etkisiyle yaşamı değişen Çoban, günümüzde ise birçok kişinin hayattayken kendi mezar taşını yaptırmak istediğini vurgulayarak, "Kimi insanlar geliyor, mezar yerini satın alıyor.

Sonra gelip bize sipariş veriyor. Biz de mezar taşını hazırlıyoruz. Vasiyet ettikleri de kişi ölünce defninden sonra gelip, bizden mezar taşını yerleştirmemizi istiyor. Artık kendi mezarını ve mezar taşını yaptıran çok fazla" diye konuştu.
DHA
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