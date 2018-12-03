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Atak helikopteri Pakistan yolunda

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Özmen, Pakistan'a Atak helikopteri ihracatına yönelik ihracat lisansını kısa sürede alacaklarını düşündüklerini bildirdi
03 Aralık 2018 15:32
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Atak helikopteri Pakistan yolunda

Milli Muharip Uçak Endüstriyel İşbirliği Günleri etkinliği Teknopark Ankara'da gerçekleştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, etkinlikte TUSAŞ'ın yürüttüğü çalışmalar ve mevcut projelere ilişkin bilgiler içeren bir sunum yaptı.

Atak helikopteri projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özmen, kendi sınıfının en etkin taarruz helikopteri Atak'ın üretiminin başarıyla sürdüğünü söyledi. Özmen, helikopterlerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde başarıyla görev yaptığını dile getirdi.

Son olarak Atak helikopterinin Pakistan'a ihracatına yönelik sözleşme imzaladıklarını anımsatan Özmen, "Son günlerde ortaya atılan (ihracat lisansı sorunu nedeniyle Pakistan'a teslimatın ertelendiğine ilişkin) çeşitli dedikodular var. Şu anda ihracat lisansına ilişkin süreç işliyor. Ortaya atılan haberler doğru değil, program olduğu gibi devam ediyor. İhracat mevzuatıyla ilgili devam eden bir süreç söz konusu. Normal bir prosedür bu. İhracat lisansı için başvurduk ve kısa sürede alacağımızı düşünüyoruz." dedi.

TUSAŞ ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında temmuz ayında 30 Atak helikopteri satışına yönelik sözleşme imzalanmıştı. TUSAŞ bu satışın yanı sıra lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sorumluluk üstlendi.

Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

Göksel Yıldırım


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Anadolu Ajansı
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