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30 yıldır engelli çocuklarına bakan örnek anne ve baba

30 yıldır engelli çocuklarına bakan örnek anne ve baba Salih ve Rabia Mazlum çifti, 30 yıldır engelli olan Hatice ve Emre'ye büyük bir özenle bakıyor
03 Aralık 2018 15:45
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30 yıldır engelli çocuklarına bakan örnek anne ve baba

Kayseri'de yüzde 90 oranında engelli olan çocukları 30 yaşındaki Hatice ve 25 yaşındaki Emre'ye büyük bir özen göstererek bakan Salih ve Rabia Mazlum çifti, diğer anne ve babalara örnek oluyor.


Kamu sektöründe 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olan baba Salih Mazlum, 30 yaşındaki kızı Hatice ve 25 yaşındaki Emre'nin 12 aylıkken havale geçirdiklerini ve bu nedenle bir buçuk yaşında ikisinin de engelli olduğunu anlattı. Emekli olana kadar Hatice ve Emre'ye eşi Rabia'nın büyük fedakarlıklar göstererek baktığını söyleyen Salih Mazlum, "Emekli olduktan sonra ben de eşime yardım ediyorum. Hayatımızı çocuklarımıza adadık" diye konuştu.


"Allah bize sağlık ve saadet verdikçe biz bu çocuklarla hayatımıza devam edeceğiz" diyen Salih Mazlum, "Küçükken Hatice ve Emre normal çocuklar gibiydiler. Havale geçirdikten sonra biz bu hale geldik. 30 yıl önce çocuklarımızı fakülte hastanesine götürdüğümüzde bir ultrason çekimi için bir yıl sonrasına randevu veriyorlardı. Bu çocuğa bir yıl sonra gün verildiğinde çocuğum zaten elden ayaktan gitmişti. Hastanede 15 gün durduktan sonra çocuğumu eve getirdim. Çocuğum sağlıklı iken götürmüştüm, bir müdahale yapılmadığı için bu hale geldi. Orada durmasının bir anlamı yoktu. Bir ilaç verdiler hadi evine götür dediler. Zaten bu çocuk 6-7 ay sonra ölür demişlerdi aradan 30 yıl geçti" ifadesinde bulundu.


İl Sağlık Müdürlüğü'nün Evde Sağlık Hizmetleri'nden faydalandıklarını anlatan Salih Mazlum, "Geçtiğimiz gün ilk defa aradım. Allah razı olsun geldiler. En azından görüntü olarak bile bizim moralimizi düzelttiler. Eve geldiler ihtiyaçlarımızı sordular, yardımcı olmak istediler. Gerçekten ilgi göstermeleri benim hoşuma gitti" şeklinde konuştu.
25 yaşındaki engelli oğlu Emre'yi akülü arabaya oturtabildiğini, emniyet kemerini bağlayarak gezdirdiğini söyleyen baba Salih Mazlum, "Benim durumum iyi olduğu için şu anda herhangi bir yardıma falan ihtiyacım yok. Allah devletimize güç ve kuvvet versin. Hanıma da bana da sağlık ve saadet versin. Biz bu çocuklarımıza bakacağız. Hiç bir sıkıntımız yok, gücenmiyoruz. Allah'tan gelen her şeye eyvallah. Ama sadece Emre'yi gezdirebilmek için bir akülü araba talebimiz var. Yetkililer bunun için yardım ederse seviniriz" dedi.
Salih Mazlum ile 34 yıldır evli olduğunu ifade eden anne Rabia Mazlum, gününün büyük bir bölümünün Hatice ve Emre'nin bakımları ile geçtiğini belirterek, "Arada bir bunaldığımda çocukları eşime bırakıp dışarı çıkıyorum. Genelde çocuklarım sıvı şeyler yiyorlar. Emre'nin durumu Hatice'nin durumundan biraz daha iyi. Genelde yemeklerini çatalla ezerek yedirmeye çalışıyorum" diye konuştu.


Hatice'nin televizyonda yemek programlarını seyretmekten, Emre'nin ise diğer programları seyretmekten hoşlandığını ifade eden Rabia Mazlum, "Yemeklerini ben yediriyorum. İhtiyaçlarını babaları ile birlikte gideriyoruz. Yataklarına götürürken babaları götürüyor" dedi.
Evde Sağlık Hizmetlerini aradıklarını ve eve gelerek çocuklarla ilgilendiklerini söyleyen Rabia Mazlum, "Çocuklar hasta ve engelli olduğu için hastaneye götürüp getirmek çok zor oluyor. Allah razı olsun çağırdık ve eve gelerek baktılar. Çok memnun oldum. çocuklarımız da onları görünce çok sevindiler" diye konuştu.


Emekli memur, eşiyle 30 yıldır engelli çocuklarına bakıyor
İhlas Haber Ajansı
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