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'Engelsiz Berber' projesiyle yüzleri güldürdü

Düzce'de berber Serdar Gündüz, geliştirdiği hidrolik sistem sayesinde tekerlekli sandalyeden kalkmadan tıraş olma imkanı sağladığı engelli bireylerin gönlünü kazandı
03 Aralık 2018 15:50
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'Engelsiz Berber' projesiyle yüzleri güldürdü

Düzce'de berber Serdar Gündüz, geliştirdiği hidrolik sistem sayesinde tekerlekli sandalyeden kalkmadan tıraş olma imkanı sağladığı engelli bireylerin yüzünü güldürüyor.

Kentte 16 yıldır hizmet veren Gündüz, hem engelli bireylerin hem de kendisinin zorlanması üzerine yaptırdığı hidrolik sistemle engellileri tekerlekli sandalyeden inmeden tıraş edebiliyor.

Dükkanın girişine engelli rampası yaptıran Gündüz, tekerlekli sandalyesi veya akülü arabasıyla gelen müşterilerini yerinden kaldırmadan hidrolik sistemli ayarlanabilir platform sayesinde saç ve sakalını kesiyor.

Gündüz, yaptığı açıklamada, sistemi Türkiye geneline yaymak istediğini söyledi.

Sistemle ilgili engelli bireylerden olumlu tepkiler aldığını aktaran Gündüz, günde 4-5 engelliyi tıraş ettiğini belirtti.

Gündüz, sistemin engellilere sağladığı kolaylıklardan bahsederek, "Engellileri sadece Engelliler Günü'nde değil, her gün mutlu etmek istedik. Bunun manevi kısmını ön plana aldık. Gelen engellinin parası yoksa hiç almıyoruz, varsa normal tarifenin yarısını alıyoruz. Biz çok memnunuz, engelli kardeşlerimiz de bizden memnun olduğunu söylüyor. Bizi mutlu eden kısmı burası. Dükkanları birinci katta olan meslektaşlarıma mutlaka engelli rampası yapmalarını öneririm. Projemizin örnek olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bedensel engelli 45 yaşındaki Önder Sert ise sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Serdar Ağabey bizi çok mutlu etti. Eskiden çok büyük sıkıntı çekiyorduk. Bizi biri koltuğa oturtuyordu ve büyük zorluklar yaşıyorduk. Şimdi arabamdan hiç inmeden dükkana giriyor ve boyuma göre koltuk ayarlanıyor. Çok güzel bir hizmet. Daha önce böyle bir hizmet yoktu. Serdar Ağabey bir örnek oldu. Hizmet sunulurken bizlerin de düşünülmesi gerekiyor. Sadece Engelliler Günü'nde değil, her zaman hatırlanmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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