Erdoğan'ın söz verdiği üniversite Sudan'da açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan'da üniversite açılması sözü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (SHMYO) adıyla yerine getirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden (SBÜ) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen yıl Sudan Hartum Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, SBÜ tarafından Sudan'da üniversite açılacağı yönünde söz verdiği anımsatıldı.

Açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sudan Nyala SHMYO, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir tarafından törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Beşir, okulun Sudan'ın sağlık eğitimi ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstleneceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk halkına ve hükümete, Sudan halkına verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker de, yüksekokulun amacının daha nitelikli sağlık personellerinin oluşmasına katkıda sağlamak olduğunu kaydetti.

Eker, böylelikle hem eğitimli insan sayısı hem de hizmette kalitenin arttığını dile getirerek, "Bunun sonucu olarak Sudan halkının memnuniyeti gözetilmektedir. Hiçbir kar amacı gütmeyen, hiçbir menfaati olmayan okulumuz, gönül coğrafyasındaki yerini almaya kendine hedef koymuştur." ifadelerini kullandı.

- "Mesleklerinde kalifiye bir eleman olarak yetiştirilecekler"

Sudan'daki Nyala SHMYO Müdürü Öğretim Görevlisi Mesut İkiz ise, okulun 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ders başı yaptığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Tıbbi Teknikler ve Hizmetler Bölümünde anestezi, ilk ve acil yardım programları olmak üzere iki program var. Sudan Yüksek Öğrenim Öğrenci Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre her iki bölüm için de 50'şer kişilik kontenjanlara anestezi bölümüne 48 öğrencinin, ilk ve acil yardım bölümüne 49 öğrencinin yerleştirildiği görülmüştür. Bu programlarda ilk ve acil yardım programında 40, anestezi programında ise 46 öğrenci kayıt yaptırarak yüksek bir oran elde edilmiştir.

Sudan Nyala SHMYO öğrencileri, eğitim öğretim döneminde kademeli bir eğitim sistemine tabi olacaklar. İlk yıl yoğun bir şekilde Türkçe derslerinin yanında, alan derslerini Arapça görürken, ikinci yıl alan derslerini SBÜ'nün Türkiye'den gelen akademisyenleri ile Türkçe görecekler. Üçüncü yıl ise teorik olarak gördükleri alan derslerini, Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pratiğe dökebilecekler. Staj ve uygulama imkanı da bulabilecekleri Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mesleklerinde kalifiye bir eleman olarak yetiştirilecekler."

- "Türkiye her zaman Sudan'ın yanında"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de, Sudan'ın gönül coğrafyalarında ve Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinde özel bir yere sahip olduğunu bildirdi.

Batı'nın uyguladığı haksız tecrit politikalarına rağmen Türkiye'nin hiçbir çıkar gözetmeden kardeş ülke olan Sudan'ın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"Türkiye süreklilikle Sudan'ın tecrit edilmişliğinin ve yalnızlığının kırılmasına yardımcı olmuştur. Sudan'ın geleceğinin şekillendiği bu günlerde ülkenin yeniden ayağa kalkması için gereken bütün çalışmaların içinde yer almaktayız. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aralık ayında Hartum Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada müjdelediği üniversite sözünü bir yıl gibi kısa bir sürede yerine getirdik. Bu yıl ilk öğrencilerimizi kabul ettik ve kısa sürede Sudan'ın sağlık sistemine kazandıracağız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama. Sudanlı öğrencilerimiz 83 yıl sonra Başkanımızın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan bu üniversitede, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklar."