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Üniversite öğrencisi Şule Çet, 20. kattan atılmış
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. İddianamede, iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi
Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.
İddianamede, iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi.
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