Lise öğrencilerine girişimcilik eğitimi verilecek

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile SOCAR Türkiye arasında yapılan iş birliğiyle lise öğrencilerine inovatif düşünce ve girişimcilik eğitimi verilecek.

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, lise öğrencilerinde girişimcilikle ilgili farkındalık yaratmayı ve 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip girişimcilerin yetişmesini hedefleyen "İnovatif Düşünme ve Girişimcilik" projesinin protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitim adına yapılan her çalışmanın medeniyet ufkunda kanat çırpmak olduğunu belirtti.

Çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek için tüm paydaşlarla güç birliğiyle çalıştıklarını kaydeden Yahşi, yeni fikir ve buluşların eğitime kazandırılamaması halinde "başardık" denilemeyeceğini ifade etti.

Yahşi, imzalanan protokolle 2 yıl süresince, Aliağa ve Bornova ilçelerindeki 10 okulda toplamda bin 600 öğrenciye ulaşılacağını anlatarak, "Öğrencilerimizin eğitim aldıkları atölyelerde teknolojiyi de kullanarak ürettikleri inovatif fikirler, üniversiteler tarafından kurulacak komisyonlar tarafından değerlendirilecek. Seçilen üç fikir SOCAR firması tarafından desteklenerek hayata geçirilecek. Öğrencilerimiz bu projeyle fikir ve değer üretme, yeni bir ürün ortaya koyma noktasında taptaze fikirleri hayata geçirme fırsatı bulacak." diye konuştu.

- "Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısıyız"

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte ise SOCAR'ın yaptığı dev projelerle Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı unvanını kazandıklarını dile getirerek, Aliağa ve İzmir'i çok önemsediklerini söyledi.

İzmir'e her zaman destek vermeye çalıştıklarını, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden LeCompte, şöyle devam etti:

"Yeni bir eğitim programına başlıyoruz, İnovatif düşünce ve girişimcilik programı. Liselerde uygulanacak. 2 yılda bin 600 lise öğrencisine 21. yüzyıl düşünce becerleri ile inovatif düşünce, yenilikçilik ve girişimcilikle ilgili eğitim verilecek."

- Proje hakkında

Projeyle gençlerin sosyal beceri, inovatif düşünme, yenilikçi fikirler ortaya çıkarabilme ve sunabilme potansiyellerinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek atölye çalışmaları, eğitimler, yarışmalar ve iş kampları sonucunda ortaya çıkan projeler arasından seçim yapılacak. Sonrasında hayata geçirilecek hızlandırıcı çalışmalarla, seçilmiş projeler için kamu ve özel kurumların hibe programlarından destek bulunması ve bu projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Aliağa'da 8, Bornova'da 2 lisede öğrenim gören tüm lise öğrencilerini kapsayan projenin iki eğitim öğretim yılı sürmesi planlanıyor.