1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lise öğrencilerine girişimcilik eğitimi verilecek

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile SOCAR Türkiye arasında, lise öğrencilerine inovatif düşünce ve girişimcilik eğitimi verilmesi için iş birliği protokolü imzalandı
03 Aralık 2018 16:27
Yazdır
Lise öğrencilerine girişimcilik eğitimi verilecek

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile SOCAR Türkiye arasında yapılan iş birliğiyle lise öğrencilerine inovatif düşünce ve girişimcilik eğitimi verilecek.

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, lise öğrencilerinde girişimcilikle ilgili farkındalık yaratmayı ve 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip girişimcilerin yetişmesini hedefleyen "İnovatif Düşünme ve Girişimcilik" projesinin protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitim adına yapılan her çalışmanın medeniyet ufkunda kanat çırpmak olduğunu belirtti.

Çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek için tüm paydaşlarla güç birliğiyle çalıştıklarını kaydeden Yahşi, yeni fikir ve buluşların eğitime kazandırılamaması halinde "başardık" denilemeyeceğini ifade etti.

Yahşi, imzalanan protokolle 2 yıl süresince, Aliağa ve Bornova ilçelerindeki 10 okulda toplamda bin 600 öğrenciye ulaşılacağını anlatarak, "Öğrencilerimizin eğitim aldıkları atölyelerde teknolojiyi de kullanarak ürettikleri inovatif fikirler, üniversiteler tarafından kurulacak komisyonlar tarafından değerlendirilecek. Seçilen üç fikir SOCAR firması tarafından desteklenerek hayata geçirilecek. Öğrencilerimiz bu projeyle fikir ve değer üretme, yeni bir ürün ortaya koyma noktasında taptaze fikirleri hayata geçirme fırsatı bulacak." diye konuştu.

- "Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısıyız"

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte ise SOCAR'ın yaptığı dev projelerle Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı unvanını kazandıklarını dile getirerek, Aliağa ve İzmir'i çok önemsediklerini söyledi.

İzmir'e her zaman destek vermeye çalıştıklarını, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden LeCompte, şöyle devam etti:

"Yeni bir eğitim programına başlıyoruz, İnovatif düşünce ve girişimcilik programı. Liselerde uygulanacak. 2 yılda bin 600 lise öğrencisine 21. yüzyıl düşünce becerleri ile inovatif düşünce, yenilikçilik ve girişimcilikle ilgili eğitim verilecek."

- Proje hakkında

Projeyle gençlerin sosyal beceri, inovatif düşünme, yenilikçi fikirler ortaya çıkarabilme ve sunabilme potansiyellerinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek atölye çalışmaları, eğitimler, yarışmalar ve iş kampları sonucunda ortaya çıkan projeler arasından seçim yapılacak. Sonrasında hayata geçirilecek hızlandırıcı çalışmalarla, seçilmiş projeler için kamu ve özel kurumların hibe programlarından destek bulunması ve bu projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Aliağa'da 8, Bornova'da 2 lisede öğrenim gören tüm lise öğrencilerini kapsayan projenin iki eğitim öğretim yılı sürmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 586 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK Başkanı, Anadolu Üniversitesinin 60. yılını kutladı
02 Aralık 2018 15:47		 'Yabancı dil çocuklara anlam odaklı öğretilmeli'
01 Aralık 2018 23:46
75 yaşında yeniden tıp öğrencisi oldu
01 Aralık 2018 23:18		 İlköğretim müfredatına 'yeni nesil ders' önerisi
01 Aralık 2018 11:49
DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı
30 Kasım 2018 10:02		 ÖSYM'den YDS adaylarına 'saat' uyarısı
30 Kasım 2018 09:51
Engelli öğrenciler için Açıköğretim'de engel yok
29 Kasım 2018 22:04		 KSÜ'de lider öğretmenler yetiştiriliyor
29 Kasım 2018 21:16
9'uncu sınıf öğrencisi Beyza 'Dünya Birincisi' oldu
29 Kasım 2018 19:32		 'Enerji Dostu Tünel' tasarruf için lamba yakacak
28 Kasım 2018 21:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce sokaklardaki sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından toplanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Zehirlenme tedbiri... Her gün bir öğretim üyesi öğrencilerle yemek yiyecek
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: Venezuela'da Cami inşa etmeyi planlıyoruz
4 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Fatih'te silah sesleri! Özel harekat bölgeye sevk edildi
Tarım Bakanlığı, unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
Sevgilisinin evinin önünde kafasına sıktı
Sancaktepe'de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a El Libertador nişanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 5
Kuran Müslümanlığı 4
chp 2
uyku düzeni 2
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 6
çaylak 2
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 1
ulaşgkc 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 9
bel tutulması 2
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Devlet Korumasında Yetişen 3274 Kişi Alınacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 43 mühendis alacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam