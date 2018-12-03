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Sanık albaydan darbeye karşı uçan pilota tehdit

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davada tanıklar, beyanda bulundu
03 Aralık 2018 16:32
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Sanık albaydan darbeye karşı uçan pilota tehdit

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla beyanda bulunan Musa Ö, darbe girişiminden önce Akıncı Üssünde görevli olduğunu, birlikteki nöbetleri kendisinin yazdığını dile getirdi.

Musa Ö, 15 Temmuz akşamı için rutin şekilde nöbetlerin görevli personel sayısına uygun şekilde yazıldığını, darbeye ilişkin olabileceğini düşündüğü olağan dışı bir nöbet değişimi talebi ya da talimatının kendisine ulaşmadığını ifade etti.

"Sen yine içeride kalacaksın"

Darbe girişimi sırasında Diyarbakır'da görevli olduğunu ve darbe girişimine karşı verilen emirle uçuş yaptığını belirten tanık eski yüzbaşı Ali Osman U, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendisinin de bir süre tutuklu kaldığını, sonradan darbeci olmadığının anlaşılarak serbest bırakıldığını anlattı.

Cezaevinde tutuklu olduğu dönemde sanıklardan eski albay Ali Durmuş ile aynı koğuşta kaldıklarını aktaran Ali Osman U, Durmuş'un kendisine, "Sen darbeye karşı uçtun. Bu hükümet gittikten sonra sen yine içeride kalacaksın." dediğini beyan etti.

Ali Osman U'nun ardından söz alan sanık Durmuş, tanık beyanında geçen sözleri tehdit amaçlı söylemediğini ileri sürdü.

Sanık Durmuş hakkında iddianamede, olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlıgı Genel Sekreterliginde Koordinasyon Şube Muduru olarak gorev yaptıgı, Deniz Kartepe'nin evinde darbeye hazırlık toplantısı yaptıkları ifade ediliyor. Durmuş'un, Diyarbakır 8. Ana Jet Us Komutanlıgı'ndan darbe faaliyetine hangi pilot ve ucakların ne şekilde katılacagına ilişkin goruşmeler yaptıgı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da darbenin yonetim merkezi olan Akıncı Ussu'nde bulundugu kaydediliyor.

İsmet Karakaş
Anadolu Ajansı
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