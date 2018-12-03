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MHP'den istifa etti İYİ Parti'ye geçiyor
MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti'ye katılma kararı aldığı ileri sürüldü. Kocamaz, hafta sonunda Mart 2019'daki yerel seçimlerde yeniden aday olacağını duyurmuştu.
MHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kendisi yerine başka bir ismi aday göstermesi üzerine ağlayarak MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'ın İYİ Parti'ye geçeceği iddia edildi. Kocamaz, önceki gün, "Yerel seçimlerde yeniden adayım" demişti.
YARIN İYİ PARTİ'YE KATILACAK... Yeniçağ'ın haberine göre Mersin Büyükyehir Belediye Başkanı Kocamaz yarın İYİ Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda parti rozeti takacak. Akşener'in rozeti taktıktan sonra Kocamaz'ı İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan etmesi bekleniyor.
'ADAYIM' DEMİŞTİ... MHP'den yeniden aday gösterilmeyen Kocamaz 20 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kocamaz, hafta sonunda yaptığı açıklamada da "Mart 2019'daki seçimlerde yeniden adayım" demişti
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