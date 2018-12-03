TEİAŞ, DPB'nin fazla çalışma görüşünü yanlış yorumlamış

Haftada neredeyse 70 saat çalışmak zorunda kalan TEİAŞ'taki güvenlik görevlisi, fazla çalışma ücreti veya izin verilmemesi üzerine, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuştur.

Kurum savunmasında, Hazine Müsteşarlığınca yıllık olarak belirli miktarda fazla mesai tahsisatı yapıldığı, tahsis edilen bu miktarın hiçbir şekilde aşılamadığını, tahsis edilen fazla mesainin büyük bölümünün çok daha ağır şartlarda çalışan personele tahsis edildiği, kalan bölümünün ise sözleşmeli statüde çalışan diğer personele aylık 30 saati geçmemek üzere kullandırıldığı belirtilmiştir. Kurum cevabi yazısında ayrıca, Devlet Personel Başkanlığının 2014 tarihli görüş yazısı üzerine, fazla mesai tutarı aylık temel ücretinin yüzde 15'ini aşmayanlara izin verilmediğini belirtmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemede, DPB görüşünün esasen, fazla çalışması bulunan personele tavan değer kadar ödemenin yapılmış olduğu ancak hizmetin yürütülmesi için personelin fazla çalışmaya devam ettirildiği ve yine 399 sayılı KHK'da bu duruma özel bir düzenleme bulunmaması nedeniyle sözkonusu fazla çalışmanın karşılıksız kaldığı hallere ilişkin olduğunu belirtmiştir.

KDK yazısında, açık bir şekilde, AYM kararlarına göre, bedel ödemeksizin zorla çalıştırmanın angarya yasağı kapsamına girdiğine yer verilmiştir.

KDK kararı için tıklayınız.