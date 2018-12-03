Turkcell, 2020'ye kadar 50 bin engelli öğrenciye destek verecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, gelirlerinin yüzde 1'ini toplumsal fayda sağlamaya ayıran şirket, Türkiye'deki dezavantajlı kitlelere ulaşmak, eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor.

"Engel Tanımayanlar" başlığı altında hem engelli hem de özel yetenekli bireylerin yaşamlarına değer katan ve 2015'ten bu yana pek çok başarılı sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Turkcell Engelsiz Eğitim Programı'nda yeni bir aşamaya gelindi.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen protokol imza töreniyle 2020'ye kadar 50 bin engelli öğrenci için eğitim ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi hedefi belirlendi.

- 84 engelli okulunda meslek atölyeleri ve teknoloji sınıfları kuruldu

Turkcell Engelsiz Eğitim Programı kapsamında bugüne kadar 45 ildeki 84 okulda özel eğitim ihtiyacı duyan engelli bireyler için meslek atölyeleri oluşturuldu ve teknoloji sınıflarının donanımı sağlandı. Engelsiz Eğitim Programı bugüne kadar 30 bin çocuk ve gencin hayatına dokundu. Program ile hafif zihinsel engelli öğrenciler, kurulan meslek atölyeleri ile okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor.

İşitme engelli ve görme engelli öğrenciler ise kurulan özel donanımlı teknoloji sınıflarında kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitimler alıyor. Bu atölyelerde Turkcell'in desteği ile teknoloji sınıfları, konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları gibi alanlarda eğitim imkanları oluşturuluyor. Proje kapsamında 2 yıl içinde 150'ye yakın okula ulaşılması hedefleniyor.

Yeni protokolün imzalanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar 105 okula ulaşmak hedefleniyor. Bilgisayar ve teknoloji sınıfları ile öğrencilerin istihdama yönelik gelişimlerinin sağlanması, teknoloji eğitimi ile gelişim fırsatları yaratılması hedefleniyor. Ayrıca, proje kapsamında kurulacak görsel sanatlar ve müzik atölyeleri ile de öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişimleri desteklenecek. Bu yıl açılan 21 okula, 2020 yılına kadar yeni okullar eklenecek ve toplam 50 bin öğrenciye ulaşılacak.

Zeka Gücü ile Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33 sınıf kuruldu, 4 bin 500'den fazla öğrenciye yüz yüze eğitim verildi. Aynı zamanda BİLSEM'lerde okuyan 21 bin 500'den fazla öğrenciye Maker ve Kodlama kiti dağıtıldı ve bu kite sahip öğrencilere internet üzerinden 150 bin saati aşan robotik ve kodlama eğitimi verildi. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılığı ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor.

A'dan Z'ye Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları'nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor. Proje, Türkiye'de "Maker Hareketi (kendin yap-kodlama)" konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak da dikkati çekiyor. Protokol kapsamında Zeka Gücü Projesi ile 2020 yılına kadar 50 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

- İmza töreni gerçekleştirildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça katıldı.

Engelli çocukların zeybek gösterisi ve piyano konseriyle başlayan törende ayrıca, özel eğitim okullarında okuyan öğrenciler tarafından yapılan 170 eserin yer aldığı "7. Sanata Engel Yok Resim ve El Sanatları Sergisi"nin açılışı da gerçekleşti.

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı'nın yağlı boya tablolarını kendilerine hediye etti.

- "Artık hedefimizi daha da büyüttük"

Programda konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, ilkokuldan doktoraya kadar eğitim hayatının her alanında desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Yaratılan herkesin bir rızkı var. Yaratılıştan her gelenin bir kapasitesi, kabiliyeti var. Hepimizin farklı özellikleri ve kapasitelerinin olduğu yadsınamaz. Turkcell olarak kendi imkanlarıyla bu kapasiteyi kullanma zafiyeti olan insanlarımızın hayatlara tutunması için gayret gösteriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir çalışma içindeyiz. Çok değerli işler yaptık. Önümüzdeki dönemde bu çocuklarımız için okullarda müzik sınıfları olacak. Çocuklarımızın kabiliyetlerini ortaya çıkaracağız. Spor konusunda faaliyetler sürecek. Ama teknoloji, kütüphane, okul binaları bunların hepsi ülkemiz insanının hak ettiği işler..." ifadelerini kullandı.

Sadece vazifelerini yaptıklarını aktaran Akça, şunları kaydetti:

"Bir durum daha var ki, dijital hayat bizi kavramaya başladı. Onun içinde savrulup gitme tehlikesi içinde çocuklarımız var. Onları bu dijital zorbalıktan kurtarmaya yönelik gayretler içindeyiz. 'Türkiye'nin 2023 Hedefleri' doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, bugün Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolünü yenilediğimiz Engelsiz Eğitim Programı kapsamında daha güçlü bir hale getiriyoruz. Şimdiye kadar 30 bin engelli çocuk ve gencimizin hayatına dokunmuştuk. Artık hedefimizi daha da büyüttük.

2 yıldan kısa bir sürede 50 bin çocuğumuz için son teknolojiyle donatılmış bir eğitim ortamı ve istihdam olanakları sağlayacağız. Çocuklarımız her türlü ihtiyaca cevap veren atölye ve sınıflarda gelecekteki mesleklerine hazırlanacaklar. Zeka Gücü projemiz kapsamında desteklediğimiz özel yetenekli öğrencilerimizin yeni teknolojiler ile çağı yakalaması ve potansiyellerini keşfetmeleri için de çalışmaya devam edeceğiz."