Doğum günü hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi

Kocaeli'de, Mehmetçik İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Utku Gültekin'in okulda doğum günü kutlama hayalini, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan gerçeğe dönüştürdü.

Okul müdürü Cemal Aygüzel ve sınıf öğretmeni Hülya Canbaz Erdem, öğrencilerinin okulun dilek kutusuna attığı kağıda yazdığı okulda doğum günü kutlama hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Aygüzel ve Erdem'in destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda, durumdan haberdar edilen Belediye Başkanı Doğan, elinde pastayla sınıfa girdi.

Karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Utku, gözyaşlarına engel olamadı. Doğum günü pastasını Doğan ve arkadaşlarıyla kesen öğrenci, hayalinin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadı.

Utku'nun hayalini gerçekleştirmenin kendisi için de büyük mutluluk olduğunu belirten Doğan, "10 yaşındaki Utku, okulda arkadaşlarıyla doğum günü kutlamak istediğini dilek kutusuna atarak belirtmiş. Biz de bu hayali gerçekleştirmek istedik. Pastamızla birlikte okula geldik. Pastayı gören Utku'nun mutluluğu ve heyecanı gerçekten tarifsizdi." diye konuştu.

Utku da arkadaşlarıyla doğum günü kutlamanın en büyük hayali olduğunu anlatarak, "Kutlamanın başkanımızla olması beni çok şaşırttı ve çok mutlu etti. Bu doğum günümü ömrüm boyunca asla unutmayacağım. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.