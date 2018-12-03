1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, adaylık kaldırma sınavı giriş kartlarını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, hafta sonunda yapacağı adaylık kaldırma sınavı için giriş kartlarını yayımladı
03 Aralık 2018 17:26
Yazdır
MEB, adaylık kaldırma sınavı giriş kartlarını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Aralık'ta, adaylık kaldırma sınavı yapacak. Sınav giriş kartları bugün yayımladı.

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, adaylar sınav giriş kartlarını https://mebbis.meb.gov.tr adresine giriş yaparak Başvuru İşlemleri -- Genel Bilgiler sayfasından rapor al butonuna tıklayarak alabilirler.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,224 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den mezun olamayan lise öğrencilerine ikinci şans
03 Aralık 2018 18:26		 Et ve et ürünleri üretimi 'mesleki eğitim' kapsamına alındı
01 Aralık 2018 16:44
Görevde yükselme ile 513 şube müdürü atama sonuçları
30 Kasım 2018 17:05		 MEB, 594 öğretmeni yurt dışında görevlendirecek
30 Kasım 2018 16:53
Et ve et ürünleri üretimi 'mesleki eğitim' kapsamına alındı
29 Kasım 2018 10:25		 Bakan Selçuk: Bırakın çocuklar kendi zamanlarını yaşasınlar
28 Kasım 2018 17:45
MEB, 2019 sınav takvimini yayımladı
28 Kasım 2018 10:29		 Okul müdürlerine CEO modeli
28 Kasım 2018 09:00
Milli Eğitim 'deha' arıyor
27 Kasım 2018 08:05		 MEB'in tüm bilişim portalları tek platformda toplandı
26 Kasım 2018 12:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce sokaklardaki sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından toplanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Zehirlenme tedbiri... Her gün bir öğretim üyesi öğrencilerle yemek yiyecek
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: Venezuela'da Cami inşa etmeyi planlıyoruz
4 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Fatih'te silah sesleri! Özel harekat bölgeye sevk edildi
Tarım Bakanlığı, unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
Sevgilisinin evinin önünde kafasına sıktı
Sancaktepe'de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a El Libertador nişanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 5
Kuran Müslümanlığı 4
chp 2
uyku düzeni 2
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 6
çaylak 2
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 1
ulaşgkc 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 9
bel tutulması 2
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Devlet Korumasında Yetişen 3274 Kişi Alınacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 43 mühendis alacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam