|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
MEB, adaylık kaldırma sınavı giriş kartlarını yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, hafta sonunda yapacağı adaylık kaldırma sınavı için giriş kartlarını yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Aralık'ta, adaylık kaldırma sınavı yapacak. Sınav giriş kartları bugün yayımladı.
MEB'in yaptığı açıklamaya göre, adaylar sınav giriş kartlarını https://mebbis.meb.gov.tr
adresine giriş yaparak Başvuru İşlemleri -- Genel Bilgiler sayfasından rapor
al butonuna tıklayarak alabilirler.
Bu haber 4,224 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce sokaklardaki sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından toplanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR