Vali ile belediye başkanı engelli parkurunda empati yaptı

Bayburt'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce "3 Aralık
Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Türk Dünyası Parkı Önünde Başlayan ve Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt
Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, siyasi
parti temsilcileri ve bir çok engelli vatandaşın aileleriyle birlikte katıldığı
etkinlik kapsamında Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirildi.
Ardından engellilerin sorunlarının empati yoluyla anlatılması amacıyla valilik
binası önüne kurulan parkurda, Vali Pehlivan gözleri bandajla kapatılarak engelli
bastonu ile parkuru aşıp hedeflenen noktaya ulaşmaya çalıştı.
Belediye Başkanı Mete Memiş de parkuru tekerlekli sandalye ile geçmeye çalıştı.
Pehlivan ve Memiş'in parkuru geçmekte oldukça zorlandığı gözlendi.
Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Pehlivan, oluşturulan parkurun engelli
bireyleri daha yakından anlamayı sağladığını söyledi.
Görmeden yürümenin zor olduğunu ifade eden Pehlivan, "Parkur, görme engelli
kardeşlerimizi daha iyi anlamamız ve farkındalık için oluşturulmuş. Yönlendirmeler
iyi olunca biraz daha rahat hareket edilebiliyor. Belediyemizin engelli bireyler
için yaptığı yürüyüş parkuru olmasa daha da zor olurdu. Elbette ki bir zorluğu
var ama bu yönlendirmelerin olması biraz daha kolaylaştırmış. İnşallah daha
da iyi hale gelecektir. Yani hem kamu kurum ve kuruluşlarının duyarlılığıyla
ama vatandaşlarımızın da herkesin duyarlılığıyla sokaklarımız da caddelerimiz
de kaldırımlarımız da kamu kurumlarımız da erişilebilirlik adına daha kullanışlı
hale gelecektir" dedi.
Her an herkeste fiziki bir takım engeller olabileceğine dikkati çeken Belediye
Başkanı Memiş de, "Engelli insanlarımızı mutlu etmek lazım. Sevgisiz bırakmamak
lazım. Onların yanında olup onlara destek olmamız lazım. Belediye başkanı olarak
bu yolları, kaldırımları yaparken de onları dinledik, görüşlerini aldık tek
isteğimiz onları mutlu etmek oldu. Bugün hepimiz herhangi bir kaza sonucu aynı
duruma düşebiliriz. Yani onların farkında olmamız lazım. Bunu başarırsak inanıyorum
ki onların engellerinin bir çoğunu ortadan kaldırmış olacağız." dedi.