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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan tamamladı
03 Aralık 2018 17:30
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 341 lira, Cumhuriyet altını 1.396,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 203,4 203,6 208,7 208,9
Cumhuriyet Ata Lira 1.340,0 1.361,0 1.375,0 1.396,0
22 Ayar Bilezik(Gr.) 185,5 189,52 190,30 194,30
Lira (Tam) Ziynet 1.310,0 1.330,0 1.344,0 1.364,0
Yarım Ziynet 655,0 665,0 672,0 682,0
Çeyrek Ziynet 327,0 332,0 336,0 341,0
Anadolu Ajansı
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