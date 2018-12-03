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Bursa'da mobilya fabrikasında yangın: 1 ölü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 işçi hayatını kaybetti, 2 kadın çalışan hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bursa'dan giden destekle birlikte çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, fabrikanın içinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen işçi Mehmet Ürek, hayatını kaybetti.
Bu arada, fabrika çalışanları bazı mobilyaları yangından kurtarmak için büyük çaba harcadı.
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