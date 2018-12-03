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Öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri birazdan açıklanacak
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen alımında, sözlü sınav yerlerini açıklayacak
Sözleşmeli öğretmen alımına başvuran 120 bine yakın adaydan kimlerin sözlü sınava gireceği ve sözlü sınava hangi merkezde katılacağı, bugün itibariyle (3 aralık 2018) açıklanacaktı.
MEB, başvuran adayların sözlü sınava gireceği merkezleri birazdan açıklayacak.
Öğretmen adaylarının paylaşımlarını görmek için tıklayınız.Sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav yerleri ve taban puanlar açıklandı
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