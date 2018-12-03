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'Askeri casusluk davası' eski hakimine FETÖ'den 9 yıl 9 ay hapis

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan, İzmir'deki "Askeri casusluk davası"na bakan eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman'a 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi
03 Aralık 2018 17:47
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'Askeri casusluk davası' eski hakimine FETÖ'den 9 yıl 9 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "askeri casusluk davası"na bakan eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz yargılanan Rahman'ın katılmadığı İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada avukatı Uğur Karadağ hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle celseye katılamadığını, celse arası "heyetin reddi" talebini içerir dilekçeyi mahkemeye ilettiklerini söyledi.

İddia makamı, "heyetin reddi" talebinin yargılamayı uzatma amacı taşıdığı gerekçesiyle geri çevrilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın bu talebinin duruşmayı ve yargılamayı uzatmak için yapıldığı ve ret için hukuki bir gerekçe olmadığından talebin geri çevrilmesine karar verdi.

İddia makamı, önceki mütalaasına ek olarak son 2 duruşmaya gelmemesi göz önüne alındığında sanığın yargılamadan kaçtığı, bu durumun sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiğinde kaçacağına dair kuvvetli şüphe uyandırdığından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin mahkemeye karşı hiçbir zorluk çıkarmadığını, evinde kendisinden haber beklediğini belirterek, "Sağlık sorunları devam ediyor. Savunmamızı mahkemenize sunmak istiyorum. Psikolojik ve fiziksel zorluklarına rağmen mahkemenize karşı hiçbir saygısızlığı, sataşması olmamıştır. Beraatini talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti sanığın 9 yıl 9 ay hapisle ile cezalandırılmasına, infazdan kaçma şüphesi mevcut olduğundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen, İzmir'deki "Askeri casusluk davası"na bakan eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman, Temmuz 2016'da tutuklanmış ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
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