1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zehirlenme tedbiri... Her gün bir öğretim üyesi öğrencilerle yemek yiyecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, geçtiğimiz Perşembe akşamı kampüs içindeki yurtlarda kalan 337 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlenmesiyle ilgili bir komisyon kurulduğunu açıkladı. YYÜ Senatosu da her gün bir öğretim üyesinin öğrencilerle yemek yemesi yönünde karar aldı. Öğrencilerle birlikte yemeği yiyen ilk isim de Rektör Peyami Battal, "Gıdacı ve doktarlardan oluşan bir komisyon kurduk. Komisyon üyeleri tarafından yemek ve sulardan numuneler alındı.Tahlil sonuçlarını bekliyoruz" dedi
04 Aralık 2018 00:51
Yazdır
Zehirlenme tedbiri... Her gün bir öğretim üyesi öğrencilerle yemek yiyecek

YYÜ kampüs yerleşkesinde bulunan yurtlarda kalan öğrencilerde geçtiğimiz Perşembe akşamı mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine görevliler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kampüse sevk edilen ambulanslarla 293 öğrenci üniversite hastanesine, 36 öğrenci Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, 8 öğrenci ise Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan öğrencilerden 260'ı aynı gün taburcu edilirken, tedavisi süren 77 öğrenci ise daha sonra taburcu edildi.

KOMİSYON KURULDU

Zehirlenme olayı üzerine YYÜ Rektörlüğü, aralarında doktorların da bulunduğu bir komisyon kurdu. İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere öğrencilerin yedikleri yemeklerden ve sulardan numuneler alındı.

ÖĞRENCİLERLE HER GÜN BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YEMEK YİYECEK

Olayla ilgili soruşturma sürerken, YYÜ Senatosu ise her gün bir öğretim üyesinin öğrencilerle birlikte yemek yemesi yönünde karar aldı. Bu kararıın ardından öğrenciler ile ilk yemeği Rektör Prof.Dr. Peyami Battal, yedi. Prof. Dr. Battal, 337 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hastaneye zehirleme belirtileriyle müracaat eden öğrenci sayısı artınca, biz de hemen hastanelere gittik ve olayla ilgili doktorlardan bilgi aldık. Bunun zehirlenme belirtisi olduğunu görünce bir komisyon oluşturduk. Hem gıdacılarımızdan hem doktorlarımızdan oluşan bir komisyon kurduk ve komisyonumuz hemen çalışmalarına başladı. Hastaneye başvuran bütün öğrencilerimizin ifadelerini aldılar. Aynı gün Tarım il Müdürlüğümüzü bilgilendirmek suretiyle hem bizim yemeklerden, hem de Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki firma yemeklerinden örnek aldırdık. İl Sağlık Müdürlüğü'nü de bilgilendirdik. Sulardan da örnekler alındı. Bu bakteriyel bir zehirlenme belirtisi olduğu için sonuçlar 3 günde çıkıyor. En kötü ihtimal kesin sonuçlar yarın sabah çıkar. O sonuçlardan sonra gereken adımları atacağız. Asla hiç bir şekilde taviz vermeden, bu konuyu bütün detaylarıyla araştırıyoruz, araştırmamız gerekiyor ve çıkacak sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Firma ile ilgili sözleşmelerimizi gözden geçirdik. O noktada sözleşmemizde hiç bir sıkıntı yok. Hukuki olarak da adım atacak güçteyiz. Ama tahlil sonuçlarını beklememiz lazım."

ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE YEMEK YEDİ

Prof. Dr. Battal, öğrencilerin bu anlamdaki tedirginliklerini ve provakasyonu engellemek için aynı masada yemek yediğini de ifade ederek,"Üniversite Senatosu olarak ortak bir karar aldık. Bundan sonra her gün bir senato üyemiz, öğrencilerle yemek yiyecek. Ben de zamanım oldukça öğrencilerle aynı masada yemek yiyeceğim. Biliyorsunuz biz öteden beri öğrencilerimizle beraber yakın ilişki içerisindeyiz. Öğrencilerimiz bütün sorunlarını bize ulaştırıyorlar. Hatta deprem döneminde yurtta öğrencilerle beraber kaldık. Bunlar bizim çocuklaımız. Elbette ki; bütün endişelerinde, paniklerinde yanlarında olacağız .Dün akşam itibariyle Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne zehirlenme şüphesiyle 20 öğrenci daha başvurdu. Bunun dışında diğer öğrencilerimizin tümü taburcu edildi" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,452 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak
04 Aralık 2018 06:10		 Tarım Bakanlığı, unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
04 Aralık 2018 01:03
HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler kuruldu
03 Aralık 2018 21:36		 ÖSYM'nin sınavlarına 100 binin üzerinde engelli katıldı
03 Aralık 2018 20:51
Ankara'da kış lastiği denetimleri
03 Aralık 2018 20:03		 Bu köpeği besliyorsanız para cezası gelebilir
03 Aralık 2018 19:54
Down sendromlu gencin 'polis olma' heyecanı
03 Aralık 2018 19:42		 İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
03 Aralık 2018 17:42
40 bin liralık araca 200 bin lira ceza!
03 Aralık 2018 17:40		 Tarihi Yarımada'yı korumak için imar planları yeniden elden geçecek
03 Aralık 2018 15:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce sokaklardaki sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından toplanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Zehirlenme tedbiri... Her gün bir öğretim üyesi öğrencilerle yemek yiyecek
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: Venezuela'da Cami inşa etmeyi planlıyoruz
4 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Fatih'te silah sesleri! Özel harekat bölgeye sevk edildi
Tarım Bakanlığı, unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
Sevgilisinin evinin önünde kafasına sıktı
Sancaktepe'de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti
Tırın çarptığı 82 yaşındaki adam hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eyyam 2
bel tutulması 2
gamze özçelik'in tesettüre girmesi 3
ulaşgkc 1
çaylak 2
Kuran Müslümanlığı 4
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 9
dümen yapıyor çakal 2
internetten kitap almak 2
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Devlet Korumasında Yetişen 3274 Kişi Alınacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 43 mühendis alacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam