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Karaköy'de 9 katlı otelde yangın paniği
Karaköy'de 9 katlı bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor
İstanbul Karaköy'de bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Üst katlarda mahsur kalanların olduğu belirtilmesi üzerine itfaiye çalışmalarına başladı.
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