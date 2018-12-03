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El freni çekilmeyen cip kontrolden çıktı: 2 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, el freni çekilmediği için kontrolden çıkan cipteki iki kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şarampole savrulan cipteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Akçaalan Nergiz Tepesi'ndeki evinden cipiyle çıkan Mürvet Ergin, evin bahçe kapısını kapatmak için araçtan indi. Ergin, bu sırada içerisinde bir arkadaşının da olduğu cipinin hareket ettiğini fark etti.
Bir süre cipin arkasından koşarak yetişmeye çalışan Ergin, dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Cip ise şarampolü aştıktan sonra uçurumdaki ağaçlara çarparak durabildi. Araçtan savrulan Esin Yavuz Pala da bu sırada yaralandı. Pala, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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