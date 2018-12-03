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Cezaevinden gelen telefon, intihardan vazgeçirdi
Antalya'da bunalıma giren genç kadın, 30 metre yükseklikteki falezlere gelerek intihara kalkıştı. Alkollü olan genç kadın, uçurumun kenarında tehlikeli hareketlerde bulunurken yürekleri ağza getirdi. Cezaevindeki babasıyla görüşmek istediğini söyleyen genç kadın, polisin cep telefonundan babasıyla görüştürülerek ikna edilebildi
Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi varyantlardaki falezlerde 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kadının yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin ucunda tehlikeli bir şekilde oturup ağladığını görenler, durumu polise bildirdi.
Alkollü olduğu gözlenen ve sık sık elindeki cep telefonundan birileriyle görüşen E. S., polisten de alkol vermesini talep etti.
Zaman zaman uçurumun kenarında tehlikeli hareketler yapan E. S., verilen alkolü bir miktar içtikten sonra, cezaevindeki babası M. S. ile telefonda konuşmak istediğini söyledi.
Tüm iknalar boşa çıkınca polis, cezaevi kurumuyla iletişime geçerek babaya ulaştı.
Babasıyla telefonda görüşen genç kadın, ikna olarak polis tarafından kayalıklardan
alındı.
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