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Vali, engelli genci makam aracıyla programa götürdü
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine bedensel engelli Ömer Efe'yle geldi
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, makam aracına bindirdiği bedensel engelli Ömer Efe'yle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla jandarma personeli ile işitme engelli gençler arasında futsal maçı düzenlendi.
Vali Atik, maç öncesi başka bir program dolayısıyla Siirt Belediyesinde bulunan Galatasaray taraftarı bedensel engelli genç Efe'yi makam aracına bindirdi, şehir turu attıktan sonra maçın gerçekleştirileceği Siirt Gençlik Merkezi'ne geldi.
Maçın başlama vuruşunu yapan Atik, tribünde Efe'yi yanında oturttu.
Etkinliğe, Siirt Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay da katıldı.
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