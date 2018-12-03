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100 yaşında sağlığına kavuştu
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki ölümcül ritim bozukluğu hastası Ali Kurt, ablasyon (yakım) tedavisiyle sağlığına kavuştu. Kurt, "Doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Önceden kalbim ağzıma geliyor gibi oluyordu. Bacaklarım çok ağrıyordu. Şimdi bu ağrılarım geçti" dedi
Evde oturduğu esnada baygınlık geçiren ve ani kalp çarpıntıları olan 100 yaşındaki Ali Kurt'a, ölümcül ritm bozukluğu (Ventriküler Taşikardi) nedeniyle Uzm. Dr. İbrahim Kocaoğlu, Uzm. Dr. Mahmut Akpek ve Uzm. Dr. Nazmi İlker Bayrak öncülüğünde ablasyon (yakım) tedavisi uygulandı.
Sağlığına kavuşan 100 yaşındaki hasta Ali Kurt ise, "Doktorlarımıza çok teşekkür
ederim. Önceden kalbim ağzıma geliyor gibi oluyordu. Bacaklarım çok ağrıyordu.
Şimdi bu ağrılarım geçti. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.
Hastalığının teşhisini koyup, yakınlarının da rızası alarak hastaya, kalp çarpıntısının yakılarak veya dondurularak tedavi edilme yöntemi olan 'ablasyon' tedavisini uyguladık. Bozdoğan ilçesinden gelen Ali Kurt, tedavi sonrası çok kısa bir sürede iyileşti ve sağlıklı bir şekilde taburcu edildi" dedi.
Artık Aydın'da tedavi oluyorlar
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