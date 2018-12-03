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'ByLock delil değil' iddiası doğru çıkmadı

Hafta sonunda gündeme gelen ve bylock'un tek başına delil olmadığını belirten resmi yazıların, Adalet Bakanlığınca yazılmış resmi yazı olmadığı ortaya çıktı
03 Aralık 2018 19:01
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'ByLock delil değil' iddiası doğru çıkmadı

Hafta sonunda sosyal medyada gündem olan iddiaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından, FETÖ'cü Akın İpek'in iadesi için İngiltere'ye yazılan resmi yazıda, Bylock'un tek başına delil olmadığı iddia edilmişti.

Adalet bakanlığı bugün yayınladığı resmi açıklamayla, o iddiayı yalanladı.

İŞTE, ADALET BAKANLIĞININ YAZDIĞI İDDİA EDİLEN METİN

"(i) Türkiye'deki mahkemeler FETÖ üyeliği ve yöneticiliği suçlamalarıyla 31,400 'mahkumiyet' kararı verirken (CMK 314/1 ve 2. Maddeler), mahkemelerin aynı ceza kanunu maddeleri kapsamında herhangi bir suç tespit etmeyip, beraat kararı verdiği davaların sayısı 10,657'dir.

(ii) Türk Ceza Kanunun 309. Maddesi (Anayasal düzene karşı işlenen suçlar) kapsamında görülen davalarla ilgili olarak, mahkemeler 190 davada 'ceza vermiş' ve 632 tanesi beraatle sonuçlanmıştır.

(iii) FETÖ davaları ile ilgili Temyiz mahkemesi Yargıtay'dır ve 2018 yılının başından beri yerel mahkemeler tarafından verilen kararların yaklaşık olarak yüzde 40'ını aşağıda belirtilen FETÖ davalarındaki ihlaller nedeniyle 'bozmuştur':

(a) Sanığın Fetullah Gülen ve örgütüne (FETÖ) sempati duymasına dayalı mahkumiyetler /cezalar.

(b) ByLock, 'FETÖ üyeleri arasında haberleşme amaçlı kullanılan bu uygulama. Yazışmaların içeriği FETÖ'nün gizli amaçlarını gerçekleştirmek için hayati öneme haiz suç teşkil eden ve gizli eylemler yürütmek amacıyla kullanılmadığı sürece, bir kanıt olarak kullanılamaz...'

(c) FETÖ'ye finansal destek sağlamayı içeren herhangi bir eylem kendi başına FETÖ üyeliğine kanıt teşkil etmek için kullanılamaz.

(d) Mahkümiyet kararları sadece polis tarafından elde edilen tanık ifadelerine ve diğer kanıtlara dayandırılamaz. Mahkeme sanıklar tarafından sunulan her türlü kanıtı talep etmeli ve dinlemelidir."

ADALET BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

BASIN AÇIKLAMASI

FETÖ firari sanıklarının İngiltere'den iadesi sürecinde gündeme gelen ve içeriğinde Yargıtay içtihatlarıyla ilgili değerlendirmeler bulunan bir yazıyla ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur.

Bakanlığımız, sosyal medyada dolaşan haber ve yorumlar üzerine hemen bir inceleme başlatmıştır.

Akın İpek davası olarak da bilinen iade davasında, İngiliz mahkemesince ek bilgi talepleri, mahkeme kararında da değinildiği üzere, Bakanlığımız tarafından 87 sayfalık ayrıntılı bir metinle karşılanmış, bu bilgi ve belgeler usulüne uygun olarak 13.09.2018 tarih ve 98696 sayılı yazı ile diplomatik yoldan gönderilmiştir. Bu yazı ve eklerinde haberlere konu olan değerlendirmeler yer almamaktadır.

Sanık ve avukatlarının, Türkiye'deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bir bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir.

Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.

Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı; herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir.

Dış muhataplarımızın (İngiltere yetkili adli mercilerinin) bu çerçevede bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Londra Adalet Müşaviri hakkında 30.11.2018 itibarıyle inceleme başlatılmış ve ilgili aynı tarihte Ankara'ya çağrılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyulur.
Memurlar.Net
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