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Hakkari'de 'İhale' operasyonu: 11 gözaltı
Hakkari'de "İhale Fesat Karıştırma" suçu kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Hakkari'de "İhale Fesat Karıştırma" suçu kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Kasım 2018 günü "İhale Fesat Karıştırma" suçu ile ilgili olarak operasyon yapıldığı belirtildi.
Operasyon kapsamında 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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