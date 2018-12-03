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Duvarlarında çatlaklar oluşan okul yıkılacak

Çorum'da, bir süre önce duvarlarında derin çatlaklar oluşan Karşıyaka Ortaokulu, tahliye edildi. Çorum Valiliği'nce binanın yıkımı için karar alındığı belirtildi.
03 Aralık 2018 19:18
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Duvarlarında çatlaklar oluşan okul yıkılacak

Bahçelievler Mahallesi'ndeki 350 öğrencinin eğitim gördüğü Karşıyaka Ortaokulu'nun duvarlarında, bir süre önce çatlaklar oluşmaya başladı. Okulda uzmanlar tarafından teknik inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, binanın, eğitim- öğretime elverişsiz ve riskli olduğu belirlendi.

Rapor üzerine 3 katlı ve 17 derslikli bina, tahliye edilirken, okulda eğitim- öğretime son verildi.

Çorum Valiliği'nce bina için yıkım kararı alındığı açıklanırken, öğrencilerin, Şehit Onur Bakbak İlkokulu'nda eğitim- öğretime devam edeceği duyuruldu.

Öte yandan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile okula gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, daha sonra velilerle görüştü.

DHA
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