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Şanlıurfa'da 5 DBP üyesine 'terör'den hapis cezası
Şanlıurfa'da, 'terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyesi 5 sanığa, 1 yıl 8 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Şanlıurfa'da 2016 yılı Aralık ayında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda; DBP eski yöneticileri Mehmet Ç., Bayram A., Mahide K., Mahmut K. ve Sevda Ç.Ö. gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında bulunan Sevda Ç.Ö. serbest bırakılırken, diğer 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu ve haklarında dava açıldı.
'Terör örgütüne üye olma' ve '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlarından yargılanan sanıklar, bugün 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı.
Tutuklu sanıklar ve avukatlarının katıldığı duruşmada, sanıklara son sözlerini soran mahkeme heyeti, Bayram A.'ya 7 yıl 10 ay 15 gün, Mahmut K.'ya 8 yıl 6 ay, Mehmet Ç. ve Mahide K.'i 9'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Sevda Ç.Ö.'ye ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
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