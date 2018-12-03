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Türkiye Google'da en çok ne aradı?
Google'da 26 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de en çok hangi kelime ve isimler arandı?
Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Peki Türkiye'de kullanıcılar Google'da en çok ne arıyor?
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