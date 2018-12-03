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Türkiye Google'da en çok ne aradı?

Google'da 26 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de en çok hangi kelime ve isimler arandı?
03 Aralık 2018 19:30
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Türkiye Google'da en çok ne aradı?

Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Peki Türkiye'de kullanıcılar Google'da en çok ne arıyor?

Derbi sonuçları

Yalova deprem

EKPSS tercih kılavuzu 2018

KPSS önlisans sonuçları

Nihat Zeybekçi

Sancaktepe, helikopter kazası

Almanya işçi alımı 2018

Merve Taşkın

Mehmet Özhaseki

George W. Bush

Yarıyıl tatili kaç gün?

NASA, Mars, Insight uzay aracı

MTV 2019

Murat Zorluoğlu

Tahir Elçi

Askerlik 9 aya düşecek mi?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Şükran Ovalı

Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze viyadük

Aamir Khan

Kit Harrington

Avrupa Ligi Puan Durumu

Dilara Karakuş

Vergi yapılandırması ödeme

Acun Şeyma ayrıldı mı?

Fransa, sarı yelekliler

Veda Yurtsever, Mahir İpek

Amniyotik bant

Fahriye Evcen, Özcan Deniz

Beyazıt Öztürk
DHA
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