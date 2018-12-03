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Sağlık Bakanlığı'ndan doğalgaz patlaması açıklaması
Sağlık Bakanlığı: "Ankara Kızılay Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır.
Sağlık Bakanlığı: "Ankara Kızılay Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır.
Yaralılardan 4'ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir."
Ankara Valiliği:"03. 12. 2018 günü saat 18.45 sularında Necatibey Caddesi'ndeki bir binanın tadilat halindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş; patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan 7 vatandaşımız çeşitli hastanelere sevk edilmişlerdir."
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