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Bu köpeği besliyorsanız para cezası gelebilir
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen kişiye 6 bin 306 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri, Çayırhan Mahallesi'nde bir kişinin tehlikeli köpek ırkı beslendiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Mahalleye giden ekipler, Murat Y'nin evinde pitbull cinsi köpek buldu. Murat Y'ye 6 bin 306 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma eşliğinde evden alınan köpek, Beypazarı Belediyesi köpek barınma evine götürüldü.
Barınma evi yetkilileri köpeğin, Ankara Büyükşehir Belediyesine teslim edildiğini bildirdi.
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