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Ofis basan kızlar tahliye edildi
Batman'da ofis basıp bir kızı darp ettikten sonra tutuklanan 2 kız adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Batman'da ofis basıp bir kızı darp ettikten sonra tutuklanan 2 kız adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Batman'da arkalarından konuştuğunu iddia ettikleri İpek D. adındaki kız arkadaşlarının çalıştığı ofisi basan ve dövüp tehdit ederek görüntülerini de sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklanan Zeynep Y. ile Yaprak S.'nin yargılanmasına devam edildi. 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tarafların avukatları ve aileleri katıldı. Duruşmada, ofisi basılan İpek D., şikayetini geri aldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise tutuklu Zeynep Y. ile Yaprak S.'yi, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye etti.
Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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