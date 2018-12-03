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Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine sunulacak

"Diriliş Ertuğrul", "Payitaht: Abdülhamid" ve "Çukur"un da aralarında olduğu diziler, Singapur'da düzenlenecek ATF Asya TV Forum ve İçerik Fuarı'nda sektör profesyonellerinin beğenisine sunulacak.
03 Aralık 2018 20:26
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Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine sunulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ATF Asya TV Forum ve İçerik Fuarı'nın, 5-7 Aralık'ta Singapur'da düzenleneceği bildirildi.

Türk dizilerinin, Bakanlık desteğiyle dünyanın en önemli TV içerikli fuarlarında görücüye çıkacağına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılımla ihracatta dünya ikinciliğine yükselen Türk dizi sektörü, bu prestijli organizasyonun odağında olacak. Singapur'da düzenlenen ve farklı formatların tanıtımlarının yapıldığı fuara, 700'ü aşkın firmayla yaklaşık 5 bin 500 sektör temsilcisinin katılımı bekleniyor. Fuarda bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğinde sektörün önde gelen temsilcilerinin oluşturacağı ticaret heyeti dünya profesyonelleriyle buluşacak. Kurulacak 54 metrekarelik ülke standında dizi filmlerimiz uluslararası sektörün beğenisine sunulacak."

"Diriliş Ertuğrul", "Payitaht: Abdülhamid", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Çukur" gibi beğeniyle takip edilen yapımların fuar boyunca sektör profesyonellerine sunulacağı belirtilen açıklamada, fuarda Çin, Güney Kore, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Malezya, Sri Lanka ve Tayland gibi Türkiye'nin içerik sektörü açısından hedef pazarlar olan ülkelerin katılımcılarıyla doğrudan temas sağlanacağı kaydedildi.

Türk dizilerinin başarısı panel konusu oldu

Fuarda, 150'den fazla ülkeye yaptığı ihracatla 350 milyon dolarlık hacme ulaşan Türk dizi sektörünün başarısını ele alan panel düzenlenecek.

Türk dizilerinin uluslararası pazarlama başarısı ve bu alanda ABD'nin ardından ikinci sıraya yükselmesi, 5 Aralık'ta düzenlenecek panelin konu başlığı olacak.

Anadolu Ajansı
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