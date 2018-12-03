Organik patatesle başarı hikayesi yazdı

Türkiye'nin önde gelen patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesinde babadan kalma 45 dekarlık arazisinde yıllardır patates üreten Levent Korukoğlu, amcasının kanser hastalığı sonrası tarım ilaçlarının zararlarına odaklandı.

Üretimini ilaç kullanmadan sürdürmeye karar veren Korukoğlu, organik tarım konusunda eğitim alarak 4 yıl önce ilk üretim denemelerine başladı.

Zararlılarla ilaç yerine biyolojik yöntemlerle savaşan Korukoğlu, yıllık ortalama dekar başına 2,5 ton üretime ulaştı ve organik ürün sertifikasını alarak ürününü pazara sundu.

İlk yıllarda fiyatı yüksek olması nedeniyle ürününü satmakta zorlanan Korukoğlu, zamanla organik patatese talebin artmasıyla ülke genelinden sipariş almaya başladı.

Firmaların yanı sıra isteyen tüketiciye kargoyla da patates göndermeye başlayan Korukoğlu'nun ürettiği ürünler İstanbul merkezli bir firma tarafından bebek maması yapımında kullanılmak üzere una çevrilmeye başlandı.

Zor ama kazançlı

Patatesini piyasanın 3 katı fiyatına satan Korukoğlu, bu yıl talebe yetişmek için üretim alanını genişletmeye karar verdi.

Korukoğlu, AA muhabirine, patatesin organik üretilmesinin daha zor ve riskli olduğunu, kendi hikayesinin bölge üreticisi için de iyi bir örnek olacağına inandığını belirtti.

Korukoğlu, "Biz doğal, ilaçsız, gübresiz ürettiğimiz için ne üretebilirsek ona şükrediyoruz. Talepten memnunuz. İstanbul'dan Ağrı'ya kadar her yere ürün veriyoruz. Bu yıl ilk kez patatesi una çevirdik, bebek mamasında kullanılmaya başlandı. Nasip olursa Almanya'ya göndereceğiz. Bu ürüne katma değer kazandırmak için çalışıyoruz. Rusya için de olumlu bir girişim oldu. İnşallah netice alırız." dedi.

Organik üretim sayesinde patates piyasasındaki fiyat dalgalanmalarından etkilenmediğini dile getiren Korukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normal patateste ilaç, gübre gibi maliyetler var ama satamadığınız anda o ürün zayi olup gidiyor. Organik patateste satamadığımız zaman una çevirebiliyoruz. Katma değeri yüksek, fiyatı yüksek olduğu için kendini kurtarıyor ama normal patates bir yıl çok iyi fiyatlara çıkıyor sonra bir bakıyorsunuz alıcı bulamıyorsunuz. Organik patatesin sabit bir fiyatı var, hiç geri vites yok, hiç maliyetten aşağı düşmüyor, bu yüzden kaybımız olmuyor." dedi.

Korukoğlu, 2019 yılında Almanya'da yapılacak olan Fruit Logistica 2019 fuarında organik ürünleriyle yer almak istediğini belirterek, bununla ilgili sponsor arayışı içerisinde olduğunu ifade etti.