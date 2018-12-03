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Mardin'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi.
03 Aralık 2018 21:11
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Mardin'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Güvenli Mahallesi'nde yolun kenarında bulunan taş yığınları arasına tuzaklanmış fünyesi ve uzaktan kumandalı ateşleme sistemi bulunan 50 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneğinin tespit edildiği bildirildi.

Patlayıcının kontrollü şekilde imha edildiği belirtilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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