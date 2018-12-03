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İl Müftülüğünden engelli 2 kişiye umre ödülü

Karabük İl Müftülüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile Müftülük konferans salonunda program düzenlendi.
03 Aralık 2018 21:21
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İl Müftülüğünden engelli 2 kişiye umre ödülü

Karabük İl Müftülüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile Müftülük konferans salonunda program düzenlendi.

Programa Karabük Vali Yardımcısı İsmail Bayata, İl Müftüsü İlyas YILMAZTÜRK, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Sayın Muhittin YILMAZ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yetkililerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk programda yaptığı konuşmada ülke çapında yapılan çalışmaların yanı sıra gerek Diyanet İşleri Başkanlığının gerekse de İl Müftülüğünün her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu, açılan kurslarda engellilere hizmet verildiğini belirterek 3 Aralık Engelliler Gününü tebrik etti

Programda ayrıca Karabük İl Müftülüğünce iki görme engelli vatandaşa Umre Ödülü, bir bedensel engelli vatandaşa ise akülü araba hediye edildi.
İhlas Haber Ajansı
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