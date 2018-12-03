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Hurdaya dönen araçtan kemer sayesinde kurtuldu
Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü emniyet kemeri sayesinde burnu kanamadan kurtuldu.
Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü emniyet kemeri sayesinde burnu kanamadan kurtuldu.
Olay, Sultangazi ilçesi Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametinden Sultangazi istikametine seyir halinde olan 34 UK 0854 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sağ şeride geçmek isteyen sürücü aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın sürücüsü aracın içinde kaldı.
Emniyet kemeri kurtardı
Hurdaya dönen aracın sürücüsü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıktı. Kazayı taktığı emniyet kemeri sayesinde burnu kanamadan atlatan araç sürücüsünün tedavisi ayakta yapıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken, takla atan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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