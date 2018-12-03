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Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Akdeniz açıklarında ve Orta Akdeniz'de fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Mersin çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinde Mersin çevrelerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın (40-80 kilogram/metrekare) gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
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