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Tur otobüsünün çarptığı lise öğrencisi toprağa verildi

AYDIN Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tur otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 16 yaşındaki Güllü İlhan'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Karpuzlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
03 Aralık 2018 22:16
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Tur otobüsünün çarptığı lise öğrencisi toprağa verildi

AYDIN Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tur otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 16 yaşındaki Güllü İlhan'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Karpuzlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün saat 09.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi'nde Aydın- Denizli karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Kerami Kız Kuran Kursu'nun yatılı öğencisi Güllü İlhan'a, Denizli'den Aydın yönüne giden Feridun Ogiz'un kullandığı Koreli turistleri taşıyan 34 GM 373 plakalı tur otobüsü çarptı. ağır yaralanan Güllü İlhan, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İlhan'ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, bugün öğlende, ailesinin yaşadığı Karpuzlu ilçesinin kırsal Uncular Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki Uncular Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Karpuzlu Kaymakamı Mehmet Fazıl Yıldız, bağımsız Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Efeler İlçe Müftüsü Salih Akçan, Nazilli İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu ve Karpuzlu İlçe Müftüsü Himmet Metin'in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve genç kızın ailesi ile yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından, İlhan'ın cenazesi Uncular Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DHA
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