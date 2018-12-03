Kayıp dağcıyı bulma çalışmaları devam ediyor

Niğde Valiliğinden, çığ altında kalan dağcıyı kurtarma çalışmalarına ilişin, "Çığ alanı genişliğinin yaklaşık 5-10 metre, uzunluğunun ise 500-700 metre oluşu arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırmış ve bu nedenle bir sonuca ulaşılamamıştır. Kayıp dağcıyı bulmaya yönelik çalışmalara devam edilmektedir." açıklamasında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Hilal İşcan'ın, 2 Aralık saat 16.31'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Çamardı ilçesi Aladağlar Eznevit mevkisinde (3560 metre) çığ düştüğünü ve beraber tırmanış yaptığı dağcının çığ altında kaldığını, kendisinin de zirvede mahsur kaldığını bildirdiği kaydedildi.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çamardı İlçe Jandarma, Niğde UMKE ve AKUT ekiplerinin olay bölgesine yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca bölge illerinden helikopter talep edilmiş, Adana ve Konya'dan görevlendirilen helikopterli arama kurtarma ekibi saat 20.00 sıralarında çalışmalara başlamıştır. Çalışmalar saat 04.00'e kadar devam etmiş ancak coğrafi konum ve hava muhalefeti nedeni ile çalışmalarda bir sonuca ulaşılamamış ve gün doğumuna kadar çalışmalara ara verilmiştir. Bugün saat 07.40'ta arama kurtarma faaliyetine tekrar başlanmış ve sabah saat 08.30 civarında helikopterli arama kurtarma ekibi tarafından dağcı Hilal İşcan sağ kurtarılarak Adana Şehir Hastanesine ulaştırılmıştır."

Çığ altında kalan dağcıyı kurtarma çalışmalarının gün boyu devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çığ altında kaldığı düşünülen dağcıya yönelik kurtarma çalışmaları Jandarma Genel Komutanlığına ait Sikorsy tipi bir helikopter ve çeşitli illerden gelen AFAD, UMKE, AKUT ve JAK ekibiyle gün boyunca devam etmiş ancak çığ alanı genişliğinin yaklaşık 5-10 metre, uzunluğunun ise 500-700 metre oluşu arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırmış ve bu nedenle bir sonuca ulaşılamamıştır. Kayıp dağcıyı bulmaya yönelik çalışmalara devam edilmektedir."