1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadınlar yüzde 40-70 indirimlere dayanamıyor

Kadınlar, cazip kampanyalara ağırlıklı olarak dijital mağazalarda katıldı
03 Aralık 2018 22:36
Yazdır
Kadınlar yüzde 40-70 indirimlere dayanamıyor

Yapılan araştırmaya göre bir giyim eşyasının fiyatı, yüzde 40-70 indirim sonucu 30-60 lira aralığına düştüğü anda, kadınlar için alışveriş daha çekici hale geliyor.

Yapılan araştırmaya göre bir giyim eşyasının fiyatı, yüzde 40-70 indirim sonucu 30-60 lira aralığına düştüğü anda, kadınlar için alışveriş dayanılmaz şekilde çekici geliyor. Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, "Kasım'daki alışveriş festivallerinde online alımlarda suçluluk duyan kadın oranı sıfıra yakın" dedi.

Araştırma sonuçlarına göre, 11.11 dışındaki yoğun indirim günlerine mesaide yakalanan kadınlar, cazip kampanyalara ağırlıklı olarak dijital mağazalarda katıldılar. Ankette, her 10 çalışan kadından yedisinin 23 ve 25 Kasım'da öğle tatilini tamamen, mesaisini de kısmen alışverişe ayırdığı belirlendi. 10 kadından 8'i giyim eşyası almak için bilgisayar ekranı başına geçerken, 5'i kozmetik ürünü, üçü de küçük elektrikli ev aleti satın aldı. Bilgisayar ürünleri, mobilya, kitap ve oyuncak da kadınların alışveriş sepetinde sıkça görülen ürünler oldu.

Ankete katılan her 10 kadından 8'i yüzde 40-70 aralığında yapılan indirimleri çekici bulduğunu, yüzde 70 üzeri indirimlere ise şüpheyle yaklaştığını ifade etti. Yüzde 10-20 aralığındaki indirimlere ilgi göstermeyen kadınlar, yüzde 20-40 arasındaki indirimleri ise bu özel günler için yetersiz buldu. Ankete göre, kadınların yüzde 65'i, özellikle giyim eşyasında 30-60 lira aralığındaki ürünlere ilgi gösteriyor. Bir giyim eşyasının fiyatı, yüzde 40-70 indirim sonucu 30-60 lira aralığına düştüğü anda, kadınlar için alışveriş dayanılmaz şekilde çekici hale geliyor.

Suçluluk duygusu sıfıra yakın

Araştırmayı gerçekleştiren Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, kadınların genellikle AVM, çarşı veya pazar gezerken, tezgahtar ya da arkadaş baskısıyla gerçekten ihtiyaç duymadıkları ürünler aldıklarını ve bundan dolayı suçluluk duyduklarını anımsatarak, "Kasım ayı alışveriş festivallerinde milyonlarca alışveriş yapılmasına karşın, aldıkları ürünlerden dolayı suçluluk duyan kadınların oranı sıfıra yakın oldu. Online alışverişte tezgahtar baskısı, arkadaş baskısı olmadığından kadın daha özgür alışveriş yapıyor. Gerçekten ihtiyaç duyduğu,ihtiyaç duymasa bile çok arzu ettiği ürünleri alıyorlar" dedi.

Kadınların yaptıkları tüm alışverişlerde, online alışverişin payının sürekli yükseldiğini gözlemlediklerini kaydeden Kayral, "Online alışveriş kadına, aradığı ürünün daha fazla çeşidine ulaşma imkanı sunuyor. Bir tıkla fiyat karşılaştırması yapabildiğinden içi rahat bir şekilde ürünü alabiliyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 717 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek
03 Aralık 2018 23:07		 Türkiye'ye en fazla turist Rusya'dan geldi
03 Aralık 2018 22:41
Doları hangi söylenti hareketlendirdi?
03 Aralık 2018 22:01		 Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine sunulacak
03 Aralık 2018 20:26
Bunu yapmayanlar dikkat! SGK'dan geri alınabilir
03 Aralık 2018 20:16		 'Lazer silahta ulaştığımız mesafeyi söyleyemem'
03 Aralık 2018 18:41
Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temelleri sağlam
03 Aralık 2018 16:41		 Atak helikopteri Pakistan yolunda
03 Aralık 2018 15:32
Karadenizli balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü
03 Aralık 2018 15:21		 DİSK, asgari ücret talebini açıkladı
03 Aralık 2018 14:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce sokaklardaki sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından toplanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Zehirlenme tedbiri... Her gün bir öğretim üyesi öğrencilerle yemek yiyecek
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: Venezuela'da Cami inşa etmeyi planlıyoruz
4 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Fatih'te silah sesleri! Özel harekat bölgeye sevk edildi
Tarım Bakanlığı, unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
Sevgilisinin evinin önünde kafasına sıktı
Sancaktepe'de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a El Libertador nişanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gamze özçelik'in tesettüre girmesi 3
uyku düzeni 2
kelam 1
tanrı 2
çaylak 2
değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 5
dolar düşerken fiyatların aynı kalması 1
vergi cenneti 3
murat özdemir 1
kasım ayı enflasyon oranının eksi çıkması 9
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Devlet Korumasında Yetişen 3274 Kişi Alınacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 43 mühendis alacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam