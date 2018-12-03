Kadınlar yüzde 40-70 indirimlere dayanamıyor

Yapılan araştırmaya göre bir giyim eşyasının fiyatı, yüzde 40-70 indirim sonucu 30-60 lira aralığına düştüğü anda, kadınlar için alışveriş daha çekici hale geliyor.

Yapılan araştırmaya göre bir giyim eşyasının fiyatı, yüzde 40-70 indirim sonucu 30-60 lira aralığına düştüğü anda, kadınlar için alışveriş dayanılmaz şekilde çekici geliyor. Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, "Kasım'daki alışveriş festivallerinde online alımlarda suçluluk duyan kadın oranı sıfıra yakın" dedi.

Araştırma sonuçlarına göre, 11.11 dışındaki yoğun indirim günlerine mesaide yakalanan kadınlar, cazip kampanyalara ağırlıklı olarak dijital mağazalarda katıldılar. Ankette, her 10 çalışan kadından yedisinin 23 ve 25 Kasım'da öğle tatilini tamamen, mesaisini de kısmen alışverişe ayırdığı belirlendi. 10 kadından 8'i giyim eşyası almak için bilgisayar ekranı başına geçerken, 5'i kozmetik ürünü, üçü de küçük elektrikli ev aleti satın aldı. Bilgisayar ürünleri, mobilya, kitap ve oyuncak da kadınların alışveriş sepetinde sıkça görülen ürünler oldu.

Ankete katılan her 10 kadından 8'i yüzde 40-70 aralığında yapılan indirimleri çekici bulduğunu, yüzde 70 üzeri indirimlere ise şüpheyle yaklaştığını ifade etti. Yüzde 10-20 aralığındaki indirimlere ilgi göstermeyen kadınlar, yüzde 20-40 arasındaki indirimleri ise bu özel günler için yetersiz buldu. Ankete göre, kadınların yüzde 65'i, özellikle giyim eşyasında 30-60 lira aralığındaki ürünlere ilgi gösteriyor. Bir giyim eşyasının fiyatı, yüzde 40-70 indirim sonucu 30-60 lira aralığına düştüğü anda, kadınlar için alışveriş dayanılmaz şekilde çekici hale geliyor.

Suçluluk duygusu sıfıra yakın

Araştırmayı gerçekleştiren Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, kadınların genellikle AVM, çarşı veya pazar gezerken, tezgahtar ya da arkadaş baskısıyla gerçekten ihtiyaç duymadıkları ürünler aldıklarını ve bundan dolayı suçluluk duyduklarını anımsatarak, "Kasım ayı alışveriş festivallerinde milyonlarca alışveriş yapılmasına karşın, aldıkları ürünlerden dolayı suçluluk duyan kadınların oranı sıfıra yakın oldu. Online alışverişte tezgahtar baskısı, arkadaş baskısı olmadığından kadın daha özgür alışveriş yapıyor. Gerçekten ihtiyaç duyduğu,ihtiyaç duymasa bile çok arzu ettiği ürünleri alıyorlar" dedi.

Kadınların yaptıkları tüm alışverişlerde, online alışverişin payının sürekli yükseldiğini gözlemlediklerini kaydeden Kayral, "Online alışveriş kadına, aradığı ürünün daha fazla çeşidine ulaşma imkanı sunuyor. Bir tıkla fiyat karşılaştırması yapabildiğinden içi rahat bir şekilde ürünü alabiliyor" diye konuştu.