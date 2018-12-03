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DSÖ 'gen düzenlemeleri' için heyet oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'deki "bebeklerin genetiğinin değiştirildiği" iddiasının ardından "gen düzenlemelerini" araştırmak için heyet oluşturulacağını duyurdu
03 Aralık 2018 22:51
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DSÖ 'gen düzenlemeleri' için heyet oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ), Çin'de bir bilim insanının "bebeklerin genetiğini değiştirdiği" iddiasının ardından "gen düzenlemelerini" araştırmak amacıyla bir heyet oluşturulacağı bildirildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentindeki üniversitede görevli bilim insanı Hı Cienkui'in, "bebeklerin genetiğini değiştirdiği" iddialarına değindi.

"Açık kılavuz ilkeler" olmadan "gen düzenlemelerinin" yapılamayacağına dikkati çeken Adhanom, etik ve sosyal güvenlik konularını kapsayan "standart ve kılavuzların" belirlenmesi için DSÖ'nün, uzmanların yer aldığı heyet oluşturmaya karar verdiğini belirtti.

Adhanom, kuruluş aşamasındaki heyetin DSÖ üyesi ülkelerle çalışacağını anlatarak, heyetin Çin'deki iddialara ilişkin doğrudan cevap niteliğinde olmadığına işaret etti.

Heyetin, akademisyenler ile DSÖ ve üye ülkelerin tıp uzmanlarından oluşacağı bilgisin aktaran Adhanom, "Çok çok dikkatli olmalıyız. Gen düzenlemeleri istenmeyen sonuçlara neden olabilir." uyarısında bulundu.

- Çin'de bebeklerin genetiğinin değiştirildiği iddiası

Çinli bilim insanı Hı Cienkui, tüp bebek tedavisi gören 7 çiftin embriyolarının DNA'larında gen düzenleme yöntemiyle değişiklik yaptığını, genleriyle oynanmış ilk ikiz kız bebeklerin bu ay dünyaya geldiğini iddia etmişti.

Bilim insanı Hı'nın çalışmasında enfeksiyonları ilaçla bastırılan HIV taşıyan babaların spermlerinin laboratuvar ortamında HIV olasılığından temizlendiği, daha sonra embriyo oluşumu için tek bir spermin tek bir yumurtaya yerleştirildiği, bundan sonraki aşamada gen düzenleme yönteminin devreye sokulduğu belirtilmişti.

Laboratuvarda 22 embriyodan 16'sında gen değişikliği yapıldığı, 11 embriyonun anne rahmine yerleştirildiği, girişimlerin "Lulu" ve "Nana" adı verilen ikiz kız bebeklerle neticelendiği ifade edilmişti.

Genetiği değiştirilen bebeklerin nerede bulunduğu ve ailelerinin kimler olduğu belirsizliğini koruyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong eyaletinin Şıncın kentindeki üniversitede görevli bilim insanı Hı Cienkui'in, "bebeklerin genetiğini değiştirdiği" iddiası üzerine soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Komisyondan yapılan açıklamada, Hı'nın ikiz bebeklerde AIDS'e yol açan HIV virüsüne karşı bağışıklıklarının güçlendirilmesi için genetik müdahalede bulunmasına yönelik, "Guangdong Eyalet Sağlık Komisyonu yetkililerinin bir an önce soruşturma başlatmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.
Anadolu Ajansı
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